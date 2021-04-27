Ціни на нафту відновилися на тлі побоювань з приводу попиту через сплеск COVID-19 в Індії

За даними видання Bloomberg станом на 10:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent на торгах піднялася на 0,62%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 62,33 долара за барель, додавши 0,68%.

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Ціни на нафту відновилися у вівторок після падіння на попередній сесії, але зростання, ймовірно, буде обмежене на тлі зростаючого занепокоєння з приводу попиту на паливо в Індії, третьому за величиною імпортері нафти в світі, яка зараз зіткнулася із сплеском нових випадків коронавірусу, пише Reuters.

Індія зіткнулася з такими проблемами на тлі того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзники на чолі з Росією, група, відома як ОПЕК+, збираються обговорити політику в області видобутку на зустрічі цього тижня.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

Обмеження видобутку нафти у квітні місяць перед тим було продовжено з невеликими винятками для Росії і Казахстану. Останні можуть наростити видобуток в квітні на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу відповідно.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.