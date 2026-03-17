Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
"Це в інтересах Бюро", – експрокурор САП запропонував директору НАБУ Кривоносу звільнитися після скандалів з дитиною та землею

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Експрокурор САП Броневицький вимагає звільнення Кривоноса через фіктивне батьківство та справу про хабарі. Докази порушень передадуть міжнародним аудиторам.

"Це в інтересах Бюро", – експрокурор САП запропонував директору НАБУ Кривоносу звільнитися після скандалів з дитиною та землею

Директор НАБУ Семен Кривонос має звільнитися після скандалів з фіктивним батьківством та кримінального провадження щодо вимагання хабарів за землю. У жодній розвиненій країні світу немає випадків, коли антикорупційний орган очолює людина з настільки неоднозначним і прихованим від людей минулим. Про це написав експрокурор САП Станіслав Броневицький, передає УНН.

Семене Юрійовичу, хочу підказати вам вихід. Гідний, сміливий, шляхетний, такий, що відповідає етичним нормам усіх цивілізованих країн. Це не погрози і не "розхитування човна". Просто ви – реальна загроза для Бюро, для його колективу, для внутрішніх традицій, для розслідувань надскладних проваджень та їхнього результату, для кожного детектива зокрема. Йдіть. Це в інтересах Бюро 

– зазначив він.

За його словами, у жодній розвиненій країні світу немає випадків, коли антикорупційний орган, який за всі ці роки виплекав таку довіру суспільства, очолює людина з настільки неоднозначним і прихованим від людей минулим.

Експрокурор САП пообіцяв, що продовжить комунікувати цю історію як в Україні, так і серед міжнародних партнерів.

Ми надамо всі документи, які вже є в нашому розпорядженні для того, щоб нарешті прийшло усвідомлення, хто ви. Ми покажемо все, що відбувалося від моменту, коли ви прийняли умисне рішення обманути суд задля уникнення кримінальної відповідальності, до обставин вимагання вами хабарів на посаді начальника реєстраційної служби Обухівського району в складі групи осіб 

– наголосив він.

Більше того, повідомив Броневицький, про випадок з фіктивною дитиною та про розслідування кримінального провадження "Обухівського періоду" будуть проінформовані міжнародні аудитори. Здійснюючи аудит, вони не володіли усією інформацією про керівництво Бюро, зауважив він.

Він припустив, що Кривонос вирішив мовчки перечекати ці скандали.

Напевне, ви прийняли для себе рішення мовчати, адже у вирі всіх подій в країні сподіваєтесь, що ваші персональні "здобутки" швидко забудуться. Не забудуться 

– підсумував експрокурор САП.

Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос у 2009 році був визнаний винним у підкупі виборців, але уникнув покарання за амністією, бо мав на утриманні малолітнього сина Максима 2008 року народження. Мати дитини Світлана Хомченко, яку Кривонос знайшов через посередників, підтвердила інформацію про фіктивне оформлення ним батьківства.

У подальшому Кривонос ввів в оману суд: у заяві про скасування фіктивного батьківства він зазначив, що був впевнений, що це його син. Проте мати Максима, Світлана Хомченко, сказала, що жодних відносин між нею та Кривоносом не було.

У 2014 року, коли Семен Кривонос очолював реєстраційну службу Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області, у складі групи осіб він проходив по справі щодо вимагання 120 000 доларів США за прийняття позитивного рішення з отримання земельної ділянки в селі Старі Безрадичі під Києвом. Роль директора НАБУ описувалась слідчими так, наче вона носила системний характер: підшуковував підставних осіб, на яких в подальшому оформлювалися земельні ділянки, а також сприяв швидкому та безперешкодному оформленню на них документів в реєстраційній службі Обухівського району.

