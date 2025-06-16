Це "покладе край конфлікту": Нетаньягу каже, що Ізраїль не виключає вбивства Хаменеї

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу не виключає можливості нападу на Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в інтерв'ю ABC News, передає УНН.

"Дивіться, ми робимо те, що нам потрібно", — каже Нетаньягу.

"Я не збираюся вдаватися в подробиці, але ми націлилися на їхніх провідних вчених-ядерників", — каже прем'єр-міністр. "Це, по суті, ядерна команда Гітлера".

"Це не призведе до ескалації конфлікту, це покладе край конфлікту", — каже Нетаньягу про плани ліквідації іранського лідера.

Нетаньягу вказує, що він не сприймає серйозно повідомлення Ірану про те, що він прагне припинити бойові дії та повернутися до ядерних переговорів.

"Вони хочуть продовжувати ці фальшиві переговори, в яких вони брешуть, обманюють, обманюють США", — каже він. "І, знаєте, у нас є дуже вагомі розвідувальні дані з цього приводу".

Трамп відхилив план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану - AP

На запитання про ізоляціоністське крило коаліції Трампа, яке стоїть на позиції "Америка понад усе", він відповів: "Ми не просто боремося з нашим ворогом. Ми боремося з вашим ворогом. Заради Бога, вони скандують: "Смерть Ізраїлю, смерть Америці". Ми просто на їхньому шляху. І це може скоро досягти Америки".

"Це загроза Ізраїлю, — продовжує він, — як я вже казав, — нашим арабським сусідам, Європі, Америці. Вони скандують "Смерть Америці". Хоча… "Це не ваша справа"? Це не короткозорість. Це повна сліпота".

Додамо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю та Ірану, можливо, доведеться "поборотися" перед "угодою". Він сказав, що держави готові укласти мирну угоду, але "після боротьби". Американський лідер натякнув, що припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном можливе лише через певний час, а поки триватимуть дії бойового характеру.