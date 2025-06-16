Это "положит конец конфликту": Нетаньяху говорит, что Израиль не исключает убийства Хаменеи

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключает возможности нападения на Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в интервью ABC News, передает УНН.

"Смотрите, мы делаем то, что нам нужно", — говорит Нетаньяху.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, но мы нацелились на их ведущих ученых-ядерщиков", — говорит премьер-министр. "Это, по сути, ядерная команда Гитлера".

"Это не приведет к эскалации конфликта, это положит конец конфликту", — говорит Нетаньяху о планах ликвидации иранского лидера.

Нетаньяху указывает, что он не воспринимает всерьез сообщения Ирана о том, что он стремится прекратить боевые действия и вернуться к ядерным переговорам.

"Они хотят продолжать эти фальшивые переговоры, в которых они лгут, обманывают, обманывают США", — говорит он. "И, знаете, у нас есть очень веские разведывательные данные по этому поводу".

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На вопрос об изоляционистском крыле коалиции Трампа, которое стоит на позиции "Америка превыше всего", он ответил: "Мы не просто боремся с нашим врагом. Мы боремся с вашим врагом. Ради Бога, они скандируют: "Смерть Израилю, смерть Америке". Мы просто на их пути. И это может скоро достичь Америки".

"Это угроза Израилю, — продолжает он, — как я уже говорил, — нашим арабским соседям, Европе, Америке. Они скандируют "Смерть Америке". Хотя… "Это не ваше дело"? Это не близорукость. Это полная слепота".

Добавим

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю и Ирану, возможно, придется "побороться" перед "соглашением". Он сказал, что государства готовы заключить мирное соглашение, но "после борьбы". Американский лидер намекнул, что прекращение конфликта между Израилем и Ираном возможно лишь через определенное время, а пока будут продолжаться действия боевого характера.