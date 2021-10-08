Це буде дивно, якщо мене позбавлять мандата – Разумков

Цитата

“Щодо мандата я запитую у колег — мені не відповідають. Це буде дуже дивно виглядати. Це не відповідає нормі закону і тим обіцянкам про які вони говорять — відвертість і чесніть”, — заявив Разумков.

Контекст

Раніше, в в ефірі програми “Народ проти” Разумков заявив, що його спробують позбавити депутатського мандата

Він формально вийшов з фракції й з партії “Слуга народу”, тому, як він заявив, його спробують позбавити депутатського мандата.

Згодом, Разумков заявив, що буде позиватись до суду, якщо його позбавлять мандату народного депутата у незаконний спосіб.

Нагадаємо

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.