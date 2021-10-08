Це буде дивно, якщо мене позбавлять мандата – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Ексспікер ВРУ Дмитро Разумков заявив, що буде дивно, якщо його позбавлять мандата. Про це він повідомив в ефірі Свобода Слова з Савіком Шустером, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Щодо мандата я запитую у колег — мені не відповідають. Це буде дуже дивно виглядати. Це не відповідає нормі закону і тим обіцянкам про які вони говорять — відвертість і чесніть”, — заявив Разумков.
Контекст
Раніше, в в ефірі програми “Народ проти” Разумков заявив, що його спробують позбавити депутатського мандата
Він формально вийшов з фракції й з партії “Слуга народу”, тому, як він заявив, його спробують позбавити депутатського мандата.
Згодом, Разумков заявив, що буде позиватись до суду, якщо його позбавлять мандату народного депутата у незаконний спосіб.
Нагадаємо
7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.