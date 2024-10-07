ЦАХАЛ завдав чергового авіаудару по Бейруту: що відомо
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований удар по району Дахія в Бейруті, оплоту "Хезболли". Раніше ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію 440 бойовиків "Хезболли" та 2000 цілей угруповання в Лівані.
Армія оборони Ізраїлю сьогодні, 7 жовтня, в черговий раз завдала авіаудару по столиці Лівану - Бейрут. Про це УНН повідомляє із посиланням на ЦАХАЛ.
Початковий звіт - ЦАХАЛ наразі проводить цілеспрямований удар у районі Дахії, ключового оплоту терористів "Хезболли". Подробиці будуть пізніше
Доповнення
За останній час ізраїльські війська вже кілька разів останнім часом завдавали авіаударів по Бейруту. 5 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення 440 членів "Хезболли" та 2000 цілей угруповання в Лівані. ЦАХАЛ продовжує операції, відтісняючи "Хезболлу" на північ та готуючись до можливих атак ХАМАС.