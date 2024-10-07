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ЦАХАЛ завдав чергового авіаудару по Бейруту: що відомо

Київ • УНН

 • 14159 перегляди

Армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований удар по району Дахія в Бейруті, оплоту "Хезболли". Раніше ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію 440 бойовиків "Хезболли" та 2000 цілей угруповання в Лівані.

Армія оборони Ізраїлю сьогодні, 7 жовтня, в черговий раз завдала авіаудару по столиці Лівану - Бейрут. Про це УНН повідомляє із посиланням на ЦАХАЛ. 

Початковий звіт - ЦАХАЛ наразі проводить цілеспрямований удар у районі Дахії, ключового оплоту терористів "Хезболли". Подробиці будуть пізніше

- повідомив ЦАХАЛ об 15:55.

Доповнення 

За останній час ізраїльські війська вже кілька разів останнім часом завдавали авіаударів по Бейруту. 5 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення  440 членів "Хезболли" та 2000 цілей угруповання в Лівані. ЦАХАЛ продовжує операції, відтісняючи "Хезболлу" на північ та готуючись до можливих атак ХАМАС.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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