ЦАХАЛ нанес очередной авиаудар по Бейруту
Киев • УНН
Армия обороны Израиля осуществила целенаправленный удар по району Дахия в Бейруте, оплоту «Хезболлы». Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 440 боевиков «Хезболлы» и 2000 целей группировки в Ливане.
Армия обороны Израиля сегодня, 7 октября, в очередной раз нанесла авиаудар по столице Ливана - Бейрут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦАХАЛ.
Первоначальный отчет - ЦАХАЛ в настоящее время проводит целенаправленный удар в районе Дахии, ключевого оплота террористов «Хезболлы». Подробности будут позже
Дополнение
За последнее время израильские войска уже несколько раз в последнее время наносили авиаудары по Бейруту. 5 октября Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 440 членов «Хезболлы» и 2000 целей группировки в Ливане. ЦАХАЛ продолжает операции, оттесняя «Хезболлу» на север и готовясь к возможным атакам ХАМАС.