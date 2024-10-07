ЦАХАЛ нанес очередной авиаудар по Бейруту

Армия обороны Израиля сегодня, 7 октября, в очередной раз нанесла авиаудар по столице Ливана - Бейрут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦАХАЛ.

Первоначальный отчет - ЦАХАЛ в настоящее время проводит целенаправленный удар в районе Дахии, ключевого оплота террористов «Хезболлы». Подробности будут позже - сообщил ЦАХАЛ в 15:55.

Дополнение

За последнее время израильские войска уже несколько раз в последнее время наносили авиаудары по Бейруту. 5 октября Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 440 членов «Хезболлы» и 2000 целей группировки в Ливане. ЦАХАЛ продолжает операции, оттесняя «Хезболлу» на север и готовясь к возможным атакам ХАМАС.