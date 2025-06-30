Триває робота над зміцненням ППО та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво української зброї - Сибіга

Німецька зброя щодня рятує життя українців. Зараз триває робота над зміцненням української протиповітряної оборони та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво українського озброєння, сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем, повідомляє УНН.

Німецька зброя щодня рятує українські життя. Ми працюємо над зміцнення української ППО та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво української зброї, зокрема дрони

Очільник МЗС додав, що разом з німецьким колегою побував біля німецької системи ППО IRIS-T та поспілкувався з командиром.

Ми відвідали німецьку систему IRIS-T, яка захищає наших людей, поспілкувалися з командиром, який працює на цій установці з перших днів. Він підтверджує, що це дуже якісне та ефективне обладнання, яке на всі 100% виправдало свою ефективність на полі бою

Міністр додав, що німецька техніка також допомагає рятувати людей на місцях, куди падають російські ракети і дрони.

Сьогодні ми були на місці удару росії по житловому будинку в Києві. Там працювала німецька техніка для порятунку людей і ми вдячні за цю допомогу