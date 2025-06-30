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Триває робота над зміцненням ППО та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво української зброї - Сибіга

Київ • УНН

 • 219 перегляди

Україна та Німеччина працюють над зміцненням української протиповітряної оборони та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво українського озброєння. Німецька техніка допомагає рятувати людей на місцях російських ударів.

Триває робота над зміцненням ППО та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво української зброї - Сибіга

Німецька зброя щодня рятує життя українців. Зараз триває робота над зміцненням української протиповітряної оборони та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво українського озброєння, сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем, повідомляє УНН.

Деталі

Німецька зброя щодня рятує українські життя. Ми працюємо над зміцнення української ППО та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво української зброї, зокрема дрони

- заявив Сибіга.

Очільник МЗС додав, що разом з німецьким колегою побував біля німецької системи ППО IRIS-T та поспілкувався з командиром.

Ми відвідали німецьку систему IRIS-T, яка захищає наших людей, поспілкувалися з командиром, який працює на цій установці з перших днів. Він підтверджує, що це дуже якісне та ефективне обладнання, яке на всі 100% виправдало свою ефективність на полі бою

- повідомив Сибіга.

Міністр додав, що німецька техніка також допомагає рятувати людей на місцях, куди падають російські ракети і дрони.

Сьогодні ми були на місці удару росії по житловому будинку в Києві. Там працювала німецька техніка для порятунку людей і ми вдячні за цю допомогу

- додав Сибіга.

Доповнення

Україна наполягає на використанні заморожених російських активів для оборони та відновлення. Юридичні команди шукають оптимальні схеми для цього. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що агресор має платити за завдану шкоду.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Сибіга Андрій Іванович
IRIS-T
Німеччина
Україна
Київ
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