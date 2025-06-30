Продолжается работа по укреплению ПВО и увеличению немецких инвестиций в производство украинского оружия - Сибига

Немецкое оружие ежедневно спасает жизни украинцев. Сейчас ведется работа над укреплением украинской противовоздушной обороны и увеличением немецких инвестиций в производство украинского вооружения, сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, сообщает УНН.

Немецкое оружие ежедневно спасает жизни украинцев. Мы работаем над укреплением украинской ПВО и увеличением немецких инвестиций в производство украинского оружия, в частности дронов

Глава МИД добавил, что вместе с немецким коллегой побывал у немецкой системы ПВО IRIS-T и пообщался с командиром.

Мы посетили немецкую систему IRIS-T, которая защищает наших людей, пообщались с командиром, который работает на этой установке с первых дней. Он подтверждает, что это очень качественное и эффективное оборудование, которое на все 100% оправдало свою эффективность на поле боя