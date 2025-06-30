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Продолжается работа по укреплению ПВО и увеличению немецких инвестиций в производство украинского оружия - Сибига

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Украина и Германия работают над укреплением украинской противовоздушной обороны и увеличением немецких инвестиций в производство украинского вооружения. Немецкая техника помогает спасать людей на местах российских ударов.

Продолжается работа по укреплению ПВО и увеличению немецких инвестиций в производство украинского оружия - Сибига

Немецкое оружие ежедневно спасает жизни украинцев. Сейчас ведется работа над укреплением украинской противовоздушной обороны и увеличением немецких инвестиций в производство украинского вооружения, сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, сообщает УНН.

Подробности

Немецкое оружие ежедневно спасает жизни украинцев. Мы работаем над укреплением украинской ПВО и увеличением немецких инвестиций в производство украинского оружия, в частности дронов

- заявил Сибига.

Глава МИД добавил, что вместе с немецким коллегой побывал у немецкой системы ПВО IRIS-T и пообщался с командиром.

Мы посетили немецкую систему IRIS-T, которая защищает наших людей, пообщались с командиром, который работает на этой установке с первых дней. Он подтверждает, что это очень качественное и эффективное оборудование, которое на все 100% оправдало свою эффективность на поле боя

- сообщил Сибига.

Министр добавил, что немецкая техника также помогает спасать людей на местах, куда падают российские ракеты и дроны.

Сегодня мы были на месте удара россии по жилому дому в Киеве. Там работала немецкая техника для спасения людей и мы благодарны за эту помощь

- добавил Сибига.

Дополнение

Украина настаивает на использовании замороженных российских активов для обороны и восстановления. Юридические команды ищут оптимальные схемы для этого. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что агрессор должен платить за причиненный ущерб.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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