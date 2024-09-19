ТРЦ на березі озера Вирлиця у столиці не буде - суд визнав незаконним рішення Київради
Київ • УНН
Верховний Суд підтвердив незаконність рішення Київради про виділення землі під ТРЦ біля озера Вирлиця. Ділянку площею 20 га та вартістю понад 1 млрд грн повернуто у комунальну власність.
Торгівельно-розважального комплексу на березі озера Вирлиця не буде, прокурори у Верховному суді відстояли інтереси киян. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Встановлено, що земельну ділянку біля озера Вирлиця, яка ще з 1994 року зарезервована як цінна природна територія, що має значну рекреаційну цінність, Київрада відвела приватній структурі під будівництво торговельно-розважального та офісно-виставкового комплексу.
Тож прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури та Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернулись з позовом до Господарському суду Києва про визнання цього рішення Київради незаконним, а також просили суд визнати недійсним договір оренди землі.
Директора столичного підприємства підозрюють у переплаті 230 тис. грн за тюльпани для клумб Печерська18.09.24, 15:48 • 16496 переглядiв
Верховний Суд, перевіривши надані прокурором докази, підтвердив законність та обґрунтованість постанови Північного апеляційного господарського суду, якою позов прокурорів задоволено.
У суді довели, що спірна ділянка знаходиться в межах прибережної захисної смуги озера Вирлиця та в межах його акваторії. У зв’язку з цим надання цієї землі під комерційну забудову є грубим порушенням земельного та водного законодавства.
Завдяки принциповій позиції прокуратури незаконне рішення Київради, яким землю водного фонду відведено під комерційну забудову, скасовано. Договір оренди землі, укладений між Київрадою і приватним товариством, визнано недійсним,
Ділянку площею майже 20 га та вартістю понад 1 млрд грн повернуто у комунальну власність.
Чи встановлять захисні екрани на станціях метрополітену у Києві: міськрада відповіла на петицію18.09.24, 12:19 • 15442 перегляди