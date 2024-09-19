ТРЦ на берегу озера Вырлица в столице не будет - суд признал незаконным решение Киевсовета

ukenru
Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  105262 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  165690 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  125553 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
  •  128639 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
  •  123839 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
  •  113175 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
  •  109959 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Эксклюзив
Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
  •  103316 просмотра

Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

Эксклюзив
Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине
  •  100262 просмотра

Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
18 сентября 2024, 14:09  •  117898 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада одобрила запуск Государственного аграрного реестра: что предполагается

Рада одобрила запуск Государственного аграрного реестра: что предполагается

  •  67040 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  185318 просмотра
путин под давлением относительно новой мобилизации на фоне настаивания минобороны рф - WSJ

путин под давлением относительно новой мобилизации на фоне настаивания минобороны рф - WSJ

  •  114219 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  172366 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  158377 просмотра
публикации
Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

  •  165690 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  158377 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  172366 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  185318 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

18 сентября 2024, 15:03  •  171358 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  162193 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  154681 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

  •  143004 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

  •  127176 просмотра
Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

  •  120718 просмотра
Актуальное
ТРЦ на берегу озера Вырлица в столице не будет - суд признал незаконным решение Киевсовета

ТРЦ на берегу озера Вырлица в столице не будет - суд признал незаконным решение Киевсовета

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 14:43  •  7036 просмотра

Read in English

Верховный Суд подтвердил незаконность решения Киевсовета о выделении земли под ТРЦ возле озера Вырлица. Участок площадью 20 га и стоимостью более 1 млрд грн возвращен в коммунальную собственность.

Торгово-развлекательного комплекса на берегу озера Вырлица не будет, прокуроры в Верховном суде отстояли интересы киевлян. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Установлено, что земельный участок возле озера Вырлица, который еще с 1994 года зарезервирован как ценная природная территория, имеющая значительную рекреационную ценность, Киевсовет отвел частной структуре под строительство торгово-развлекательного и офисно-выставочного комплекса.

Поэтому прокуроры Специализированной экологической прокуратуры и Дарницкой окружной прокуратуры города Киева обратились с иском в Хозяйственный суд Киева о признании этого решения Киевсовета незаконным, а также просили суд признать недействительным договор аренды земли.

Директора столичного підприємства підозрюють у переплаті 230 тис. грн за тюльпани для клумб Печерська18 сентября 2024, 12:48 • 14857 просмотров

Верховный Суд, проверив предоставленные прокурором доказательства, подтвердил законность и обоснованность постановления Северного апелляционного хозяйственного суда, которым иск прокуроров удовлетворен.

В суде доказали, что спорный участок находится в пределах прибрежной защитной полосы озера Вырлица и в пределах его акватории. В связи с этим предоставление этой земли под коммерческую застройку является грубым нарушением земельного и водного законодательства.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры незаконное решение Киевсовета, которым земля водного фонда отведена под коммерческую застройку, отменено. Договор аренды земли, заключенный между Киевсоветом и частным обществом, признан недействительным,

- говорится в сообщении.

Участок площадью почти 20 га и стоимостью более 1 млрд грн возвращен в коммунальную собственность.

Чи встановлять захисні екрани на станціях метрополітену у Києві: міськрада відповіла на петицію18 сентября 2024, 09:19 • 14587 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКиев
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
kyivska-miska-radaКиевский городской совет
verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
kievКиев