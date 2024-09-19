ТРЦ на берегу озера Вырлица в столице не будет - суд признал незаконным решение Киевсовета

Торгово-развлекательного комплекса на берегу озера Вырлица не будет, прокуроры в Верховном суде отстояли интересы киевлян. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Установлено, что земельный участок возле озера Вырлица, который еще с 1994 года зарезервирован как ценная природная территория, имеющая значительную рекреационную ценность, Киевсовет отвел частной структуре под строительство торгово-развлекательного и офисно-выставочного комплекса.

Поэтому прокуроры Специализированной экологической прокуратуры и Дарницкой окружной прокуратуры города Киева обратились с иском в Хозяйственный суд Киева о признании этого решения Киевсовета незаконным, а также просили суд признать недействительным договор аренды земли.

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Верховный Суд, проверив предоставленные прокурором доказательства, подтвердил законность и обоснованность постановления Северного апелляционного хозяйственного суда, которым иск прокуроров удовлетворен.

В суде доказали, что спорный участок находится в пределах прибрежной защитной полосы озера Вырлица и в пределах его акватории. В связи с этим предоставление этой земли под коммерческую застройку является грубым нарушением земельного и водного законодательства.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры незаконное решение Киевсовета, которым земля водного фонда отведена под коммерческую застройку, отменено. Договор аренды земли, заключенный между Киевсоветом и частным обществом, признан недействительным, - говорится в сообщении.

Участок площадью почти 20 га и стоимостью более 1 млрд грн возвращен в коммунальную собственность.

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