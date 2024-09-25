Трамп заявив, що США потрібно вийти з війни в Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америці слід вийти з війни в Україні. Проте, за його словами, нинішня адміністрація Білого дому не має наміру цього робити. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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У своїй промові він мав на увазі віце-президента від Демократичної партії Камалу Харріс і чинного президента Джо Байден.

Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас витягнути. Вони не можуть нас витягнути,