Трамп заявив, що США потрібно вийти з війни в Україні
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США потрібно вийти з війни в Україні, але адміністрація Байдена не має наміру цього робити. Він пообіцяв досягти переговорів, якщо стане президентом.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америці слід вийти з війни в Україні. Проте, за його словами, нинішня адміністрація Білого дому не має наміру цього робити. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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У своїй промові він мав на увазі віце-президента від Демократичної партії Камалу Харріс і чинного президента Джо Байден.
Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас витягнути. Вони не можуть нас витягнути,
Видання зазначає, що США не мають військ в Україні, проте країна надала військову та гуманітарну допомогу на мільярди доларів.
Також Трамп заявив, що досягне переговорів. Але якщо він не стане президентом, США застрянуть у російсько-українській війні.
Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я зроблю це. Я досягну переговорів, я піду. Ми повинні піти. Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". Що станеться, якщо вони переможуть,
Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США24.09.24, 07:18 • 65076 переглядiв