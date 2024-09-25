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Трамп заявив, що США потрібно вийти з війни в Україні

Трамп заявив, що США потрібно вийти з війни в Україні

Київ • УНН

 • 76292 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США потрібно вийти з війни в Україні, але адміністрація Байдена не має наміру цього робити. Він пообіцяв досягти переговорів, якщо стане президентом.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америці слід вийти з війни в Україні. Проте, за його словами, нинішня адміністрація Білого дому не має наміру цього робити. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У своїй промові він мав на увазі віце-президента від Демократичної партії Камалу Харріс і чинного президента Джо Байден.

Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас витягнути. Вони не можуть нас витягнути,

- сказав Трамп зі своєю в Джорджії.

Видання зазначає, що США не мають військ в Україні, проте країна надала військову та гуманітарну допомогу на мільярди доларів.

Також Трамп заявив, що досягне переговорів. Але якщо він не стане президентом, США застрянуть у російсько-українській війні.

Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я зроблю це. Я досягну переговорів, я піду. Ми повинні піти. Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". Що станеться, якщо вони переможуть,

- сказав Трамп.

Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США24.09.24, 07:18 • 65076 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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