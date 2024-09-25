Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Америке следует выйти из войны в Украине. Однако, по его словам, нынешняя администрация Белого дома не намерена этого делать. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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В своей речи он имел в виду вице-президента от Демократической партии Камалу Харрис и действующего президента Джо Байдена.

Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас вытащить. Они не могут нас вытащить,

Издание отмечает, что США не имеют войск в Украине, однако страна предоставила военную и гуманитарную помощь на миллиарды долларов.

Также Трамп заявил, что достигнет переговоров. Но если он не станет президентом, США застрянут в российско-украинской войне.

Я думаю, что мы застрянем в этой войне, если я не стану президентом. Я сделаю это. Я достигну переговоров, я уйду. Мы должны уйти. Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим". Что произойдет, если они победят,