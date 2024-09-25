Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине, но администрация Байдена не намерена этого делать. Он пообещал достичь переговоров, если станет президентом.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Америке следует выйти из войны в Украине. Однако, по его словам, нынешняя администрация Белого дома не намерена этого делать. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В своей речи он имел в виду вице-президента от Демократической партии Камалу Харрис и действующего президента Джо Байдена.
Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас вытащить. Они не могут нас вытащить,
Издание отмечает, что США не имеют войск в Украине, однако страна предоставила военную и гуманитарную помощь на миллиарды долларов.
Также Трамп заявил, что достигнет переговоров. Но если он не станет президентом, США застрянут в российско-украинской войне.
Я думаю, что мы застрянем в этой войне, если я не стану президентом. Я сделаю это. Я достигну переговоров, я уйду. Мы должны уйти. Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим". Что произойдет, если они победят,
Трамп заявил, что Зеленский стремится к победе демократов на выборах в США24 сентября 2024, 04:18 • 63697 просмотров