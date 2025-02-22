Трамп та Пентагон звільнили генерала США Брауна та командувача ВМС

Президент Дональд Трамп звільнив голову Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна. Його замінить генерал-лейтенант ВПС Джон Кейн, який не є чотиризірковим генералом. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Трамп оголосив, що звільняє голову Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна та замінює його генерал-лейтенантом ВПС Джоном Кейном – надзвичайний крок, оскільки Кейн пішов у відставку, за словами офіційного представника ВПС, і не є чотиризірковим генералом, - йдеться в повідомленні.

Трамп назвав Брауна "прекрасним джентльменом" і "видатним лідером", натякнувши при цьому на майбутні звільнення.

Нарешті, я також доручив міністру (оборони Піту - ред.) Гегсету запросити кандидатури на п’ять додаткових посад високого рівня, про що буде оголошено незабаром, - написав Трамп у Truth Social.

Через кілька хвилин Гегсет опублікував заяву, в якій повідомив, що звільнив адмірала Лізу Франкетті, головнокомандувача ВМС. Цю посаду вперше очолила жінка.

У п’ятницю Гегсет також заявив, що генерала Джеймса Слайфа, віце-командувача ВПС, було звільнено, і що він "запитує кандидатури" на посади генеральних прокурорів армії, ВМС і ВПС, вказавши, що вони будуть замінені.

Під керівництвом президента Трампа ми призначаємо нове керівництво, яке зосередить наші збройні сили на своїй основній місії — стримуванні, боротьбі та перемозі у війнах, сказав Гегсет.

Браун був поінформований про рішення усунути його під час телефонної розмови з Гегсет П'ятниця, сказав представник оборони США.

Федеральний закон вимагає, щоб президент призначав вищих військових офіцерів із бойових командувань або начальників військових служб, у яких є 4-зіркові посади. Але закон також дозволяє президенту відмовитися від цієї вимоги, якщо "такі дії необхідні в національних інтересах".

Один з видатних чотиризіркових генералів у відставці висловив серйозне занепокоєння з приводу усунення Брауна, заявивши, що це "сумна політична подія та трагедія для нашої країни".

Доповнення

ABC News повідомляло, що Пентагон тимчасово відклав масові звільнення тисяч співробітників на випробувальному терміні, оскільки вони продовжують вивчати потенційний вплив на готовність.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пентагон направив до Управління кадрової політики адміністрації президента США Дональда Трампа список співробітників, які перебувають на випробувальному терміні, разом із запитами на звільнення певних офісів і людей від скорочення.