Трамп и Пентагон уволили генерала США Брауна и командующего ВМС

Президент Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна. Его заменит генерал-лейтенант ВВС Джон Кейн, который не является четырехзвездочным генералом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Трамп объявил, что увольняет председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и заменяет его генерал-лейтенантом ВВС Джоном Кейном - чрезвычайный шаг, поскольку Кейн ушел в отставку, по словам официального представителя ВВС, и не является четырехзвездочным генералом, - говорится в сообщении.

Трамп назвал Брауна «прекрасным джентльменом» и «выдающимся лидером», намекнув при этом на будущие увольнения.

Наконец, я также поручил министру (обороны Питу - ред.) Гегсету запросить кандидатуры на пять дополнительных должностей высокого уровня, о чем будет объявлено вскоре, - написал Трамп в Truth Social.

Через несколько минут Гегсет опубликовал заявление, в котором сообщил, что уволил адмирала Лизу Франкетти, главнокомандующего ВМС. Эту должность впервые возглавила женщина.

В пятницу Гегсет также заявил, что генерал Джеймс Слайф, вице-командующий ВВС, был уволен, и что он «запрашивает кандидатуры» на должности генеральных прокуроров армии, ВМС и ВВС, указав, что они будут заменены.

Под руководством президента Трампа мы назначаем новое руководство, которое сосредоточит наши вооруженные силы на своей основной миссии - сдерживании, борьбе и победе в войнах, сказал Хэгсет.

Браун был проинформирован о решении отстранить его во время телефонного разговора с Гегсетом в пятницу, сказал представитель обороны США.

Федеральный закон требует, чтобы президент назначал высших военных офицеров из боевых командований или начальников военных служб, у которых есть 4-звездочные должности. Но закон также позволяет президенту отказаться от этого требования, если «такие действия необходимы в национальных интересах».

Один из видных четырехзвездочных генералов в отставке выразил серьезное беспокойство по поводу отстранения Брауна, заявив, что это «печальное политическое событие и трагедия для нашей страны».

Дополнение

ABC News сообщало, что Пентагон временно отложил массовые увольнения тысяч сотрудников на испытательном сроке, поскольку они продолжают изучать потенциальное влияние на готовность.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон направил в Управление кадровой политики администрации президента США Дональда Трампа список сотрудников, находящихся на испытательном сроке, вместе с запросами на освобождение определенных офисов и людей от сокращения.