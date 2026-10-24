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Шахед-136

Трамп пригрозив Україні та росії 200% митами, якщо ті не підпишуть мирну угоду

Київ • УНН

 • 3640 перегляди

Трамп заявив, що може запровадити 200% мита проти України та росії за відсутність мирної угоди. Водночас він засумнівався в ефективності заходу.

Трамп пригрозив Україні та росії 200% митами, якщо ті не підпишуть мирну угоду

Президент США Дональд Трамп пригрозив Україні та росії запровадати проти них 200% мита в разі відсутності мирної угоди між країнами. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, "ми завершили п’ять війн завдяки митам".

Я сказав: "Якщо ви продовжите воювати, ми запровадимо для вас мито у розмірі 200%", - і вони припинили воювати. Нам, мабуть, варто негайно зробити те саме з Україною та росією

- сказав Трамп.

При цьому він додав, що не надто вірить в ефективність такого заходу у випадку Києва та москви.

"Мені це навіть не спадало на думку. Але ми недостатньо багато купуємо в них, щоб так вчинити, тож це не спрацює", - заявив президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто наказав обмежити роботу супутникового зв'язку Starlink для України. Водночас американський лідер пообіцяв особисто втрутитися в ситуацію, якщо проблему досі не вирішено.

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Вадим Хлюдзинський

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