Трамп пригрозил Украине и России 200%-ными пошлинами, если они не подпишут мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп пригрозил Украине и России введением против них 200%-ных пошлин в случае отсутствия мирного соглашения между странами. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам главы Белого дома, "мы завершили пять войн благодаря пошлинам".

Я сказал: "Если вы продолжите воевать, мы введем для вас пошлину в размере 200%", — и они прекратили воевать. Нам, вероятно, стоит немедленно сделать то же самое с Украиной и Россией — сказал Трамп.

При этом он добавил, что не слишком верит в эффективность такой меры в случае Киева и Москвы.

"Мне это даже не приходило в голову. Но мы недостаточно много покупаем у них, чтобы поступить таким образом, так что это не сработает", — заявил президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто приказал ограничить работу спутниковой связи Starlink для Украины. В то же время американский лидер пообещал лично вмешаться в ситуацию, если проблема до сих пор не решена.

Трамп заявил, что Мелания "хочет спасти детей" и помогла договориться о перемирии в Олешках