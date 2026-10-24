Трамп пригрозил Украине и России 200%-ными пошлинами, если они не подпишут мирное соглашение
Киев • УНН
Трамп заявил, что может ввести 200%-ные пошлины против Украины и России за отсутствие мирного соглашения. В то же время он усомнился в эффективности этой меры.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Украине и России введением против них 200%-ных пошлин в случае отсутствия мирного соглашения между странами. Об этом сообщает УНН.
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По словам главы Белого дома, "мы завершили пять войн благодаря пошлинам".
Я сказал: "Если вы продолжите воевать, мы введем для вас пошлину в размере 200%", — и они прекратили воевать. Нам, вероятно, стоит немедленно сделать то же самое с Украиной и Россией
При этом он добавил, что не слишком верит в эффективность такой меры в случае Киева и Москвы.
"Мне это даже не приходило в голову. Но мы недостаточно много покупаем у них, чтобы поступить таким образом, так что это не сработает", — заявил президент США.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто приказал ограничить работу спутниковой связи Starlink для Украины. В то же время американский лидер пообещал лично вмешаться в ситуацию, если проблема до сих пор не решена.
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