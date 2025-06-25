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Трамп порівняв удари по Ірану з атомними бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Президент США Дональд Трамп порівняв можливі військові удари по Ірану з атомними бомбардуваннями Хіросіми та Нагасакі. Він наголосив на ефективності своїх дій, стверджуючи, що Іран пройшов крізь "пекло" і не захоче знову збагачуватися.

Трамп порівняв удари по Ірану з атомними бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі

Президент США Дональд Трамп провів паралель між військовими ударами США по Ірану та атомними бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

На саміті НАТО в Нідерландах Трамп зробив суперечливу заяву.

Я не хочу наводити приклад Хіросіми. Я не хочу наводити приклад Нагасакі, але це було по суті те саме, що поклало край тій війні. Це поклало край цьому разом з війною. Якби ми цього не виключили, вони б зараз воювали

– сказав Трамп.

Президент США також наголосив на ефективності своїх дій.

Я не думаю, що вони колись це зроблять знову. Вони щойно пройшли через пекло. Останнє, чого вони хочуть, це збагачувати

– заявив Дональд Трамп.

Довідка

Атомні бомбардування Хіросіми (6 серпня 1945 року) та Нагасакі (9 серпня 1945 року) стали єдиними випадками бойового застосування ядерної зброї в історії.

Трамп заявив, що удари США відкинули ядерну програму Ірану на десятиліття назад25.06.25, 13:08 • 1442 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Іран
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