Трамп порівняв удари по Ірану з атомними бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп порівняв можливі військові удари по Ірану з атомними бомбардуваннями Хіросіми та Нагасакі. Він наголосив на ефективності своїх дій, стверджуючи, що Іран пройшов крізь "пекло" і не захоче знову збагачуватися.
Президент США Дональд Трамп провів паралель між військовими ударами США по Ірану та атомними бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
На саміті НАТО в Нідерландах Трамп зробив суперечливу заяву.
Я не хочу наводити приклад Хіросіми. Я не хочу наводити приклад Нагасакі, але це було по суті те саме, що поклало край тій війні. Це поклало край цьому разом з війною. Якби ми цього не виключили, вони б зараз воювали
Президент США також наголосив на ефективності своїх дій.
Я не думаю, що вони колись це зроблять знову. Вони щойно пройшли через пекло. Останнє, чого вони хочуть, це збагачувати
Довідка
Атомні бомбардування Хіросіми (6 серпня 1945 року) та Нагасакі (9 серпня 1945 року) стали єдиними випадками бойового застосування ядерної зброї в історії.
Трамп заявив, що удари США відкинули ядерну програму Ірану на десятиліття назад25.06.25, 13:08 • 1442 перегляди