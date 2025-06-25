Трамп порівняв удари по Ірану з атомними бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі

Президент США Дональд Трамп провів паралель між військовими ударами США по Ірану та атомними бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

На саміті НАТО в Нідерландах Трамп зробив суперечливу заяву.

Я не хочу наводити приклад Хіросіми. Я не хочу наводити приклад Нагасакі, але це було по суті те саме, що поклало край тій війні. Це поклало край цьому разом з війною. Якби ми цього не виключили, вони б зараз воювали