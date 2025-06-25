Трамп сравнил удары по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки

Президент США Дональд Трамп провел параллель между военными ударами США по Ирану и атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На саммите НАТО в Нидерландах Трамп сделал противоречивое заявление.

Я не хочу приводить пример Хиросимы. Я не хочу приводить пример Нагасаки, но это было по сути то же самое, что положило конец той войне. Это положило конец этому вместе с войной. Если бы мы этого не исключили, они бы сейчас воевали – сказал Трамп.

Президент США также отметил эффективность своих действий.

Я не думаю, что они когда-нибудь это сделают снова. Они только что прошли через ад. Последнее, чего они хотят, это обогащать – заявил Дональд Трамп.

Справка

Атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа 1945 года) и Нагасаки (9 августа 1945 года) стали единственными случаями боевого применения ядерного оружия в истории.

Трамп заявил, что удары США отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия назад