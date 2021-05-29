Toyota RAV4 лоб в лоб зіткнувся з самоскидом: четверо людей загинули на місці

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 29956 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 107731 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 150430 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 134319 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 140857 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 98744 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 83256 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 186856 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88660 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 281132 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 59153 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 67808 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 22852 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 31616 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 48160 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 152857 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 186851 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 281127 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 448384 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 434396 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 6888 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33378 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38817 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39240 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40175 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Toyota RAV4 лоб в лоб зіткнувся з самоскидом: четверо людей загинули на місці

Київ • УНН

 • 25735 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Лобове зіткнення двох автомобілів - Toyota RAV4 та вантажного самоскиду - сталося уночі на трасі у Дніпропетровській області. Водій кросовера та троє пасажирів - двоє жінок та чоловік - загинули на місці події. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію головних управлінь ДСНС та поліції в області.

Toyota RAV4 лоб в лоб зіткнувся з самоскидом: четверо людей загинули на місці

Деталі

За даними поліції, ДТП сталася у ніч на 29 травня, орієнтовно опівночі, на трасі Н-31 у районі селища Могилів.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Toyota RAV4 здійснив виїзд на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем Ford Cargo", - вказали правоохоронці.

Так, авто-учасник аварії - Ford Cargo 4142D - спеціалізований вантажний самоскид.

Внаслідок ДТП 40-річний водій автомобіля Toyota RAV4 та троє його пасажирів - двоє жінок 24, 28 років, та 37-річний чоловік - отримали смертельні травми.

За даними ДСНС, тіла загиблих з понівеченого автомобіля діставали за допомогою спецобладнання.

За цим фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються всі обставини події.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-квітні в Україні сталося 55 791 ДТП, що на 23,2% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 5988 ДТП – з травмованими (-11,9%), у яких загинуло 785 людей (-17,4%) та 7220 людей отримали травми (-14,7%).

За даними МВС, кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні за період з початку цього року зменшилася на 17% у порівнянні з торішніми цифрами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45