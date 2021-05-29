Toyota RAV4 лоб в лоб зіткнувся з самоскидом: четверо людей загинули на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Лобове зіткнення двох автомобілів - Toyota RAV4 та вантажного самоскиду - сталося уночі на трасі у Дніпропетровській області. Водій кросовера та троє пасажирів - двоє жінок та чоловік - загинули на місці події. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію головних управлінь ДСНС та поліції в області.
Деталі
За даними поліції, ДТП сталася у ніч на 29 травня, орієнтовно опівночі, на трасі Н-31 у районі селища Могилів.
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Toyota RAV4 здійснив виїзд на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем Ford Cargo", - вказали правоохоронці.
Так, авто-учасник аварії - Ford Cargo 4142D - спеціалізований вантажний самоскид.
Внаслідок ДТП 40-річний водій автомобіля Toyota RAV4 та троє його пасажирів - двоє жінок 24, 28 років, та 37-річний чоловік - отримали смертельні травми.
За даними ДСНС, тіла загиблих з понівеченого автомобіля діставали за допомогою спецобладнання.
За цим фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються всі обставини події.
Доповнення
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-квітні в Україні сталося 55 791 ДТП, що на 23,2% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 5988 ДТП – з травмованими (-11,9%), у яких загинуло 785 людей (-17,4%) та 7220 людей отримали травми (-14,7%).
За даними МВС, кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні за період з початку цього року зменшилася на 17% у порівнянні з торішніми цифрами.