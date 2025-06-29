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Торгові переговори США з Канадою будуть призупинені поки вони не скасують певні податки - Трамп

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

Дональд Трамп заявив про призупинення торгових переговорів з Канадою, вимагаючи скасування податків до 400% на американські продукти. Він також висловив думку, що Канада має стати 51-м штатом США.

Торгові переговори США з Канадою будуть призупинені поки вони не скасують певні податки - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки Канада не скасує певні податки торгові переговори з Канадою будуть призупинені. Про це він сказав в інтерв'ю на каналі Fox News, та сказав, що Канада має бути 51-м штатом, передає кореспондент УНН.

Деталі

Доки вони не знімуть певні податки, так. Люди не розуміють, що з Канадою дуже неприємно мати справу. Вони стягують з наших фермерів до 400%, майже 400% за певні продукти та певні речі, які наші фермери хочуть відправити. Їм доводиться сплачувати 200, 300, 400%, люди цього не знають. Канада дуже складна країна для спілкування. І я люблю Канаду

- сказав Трамп.

Він додав, що відбувалися речі, які США не подобаються.

Сподіваюся, у нас все буде добре з Канадою. Я люблю Канаду. Чесно кажучи, Канада має бути 51-м штатом. Так і має бути, бо Канада повністю залежить від Сполучених Штатів. Ми не покладаємося на Канаду

- заявив Трамп.

Контекст

27 червня Трамп заявив, що після того, яка Канада ввела податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній, США припиняє перемовини з Оттавою щодо торгівлі.

Доповнення

Днями прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що президент США Дональд Трамп більше не зацікавлений у перетворенні її на 51-й штат.

У травні прем'єр Канади Марк Карні, коментуючи заклик Дональда Трампа зробити Канаду 51-м штатом США, заявив, що деякі місця ніколи не продаються.

5 травня Дональд Трамп на питання, чи розглядає він застосування сили щодо Канади, відповів: "Я думаю, що це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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