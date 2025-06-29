Торгові переговори США з Канадою будуть призупинені поки вони не скасують певні податки - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки Канада не скасує певні податки торгові переговори з Канадою будуть призупинені. Про це він сказав в інтерв'ю на каналі Fox News, та сказав, що Канада має бути 51-м штатом, передає кореспондент УНН.

Доки вони не знімуть певні податки, так. Люди не розуміють, що з Канадою дуже неприємно мати справу. Вони стягують з наших фермерів до 400%, майже 400% за певні продукти та певні речі, які наші фермери хочуть відправити. Їм доводиться сплачувати 200, 300, 400%, люди цього не знають. Канада дуже складна країна для спілкування. І я люблю Канаду