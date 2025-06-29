Торгові переговори США з Канадою будуть призупинені поки вони не скасують певні податки - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про призупинення торгових переговорів з Канадою, вимагаючи скасування податків до 400% на американські продукти. Він також висловив думку, що Канада має стати 51-м штатом США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що поки Канада не скасує певні податки торгові переговори з Канадою будуть призупинені. Про це він сказав в інтерв'ю на каналі Fox News, та сказав, що Канада має бути 51-м штатом, передає кореспондент УНН.
Деталі
Доки вони не знімуть певні податки, так. Люди не розуміють, що з Канадою дуже неприємно мати справу. Вони стягують з наших фермерів до 400%, майже 400% за певні продукти та певні речі, які наші фермери хочуть відправити. Їм доводиться сплачувати 200, 300, 400%, люди цього не знають. Канада дуже складна країна для спілкування. І я люблю Канаду
Він додав, що відбувалися речі, які США не подобаються.
Сподіваюся, у нас все буде добре з Канадою. Я люблю Канаду. Чесно кажучи, Канада має бути 51-м штатом. Так і має бути, бо Канада повністю залежить від Сполучених Штатів. Ми не покладаємося на Канаду
Контекст
27 червня Трамп заявив, що після того, яка Канада ввела податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній, США припиняє перемовини з Оттавою щодо торгівлі.
Доповнення
Днями прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що президент США Дональд Трамп більше не зацікавлений у перетворенні її на 51-й штат.
У травні прем'єр Канади Марк Карні, коментуючи заклик Дональда Трампа зробити Канаду 51-м штатом США, заявив, що деякі місця ніколи не продаються.
5 травня Дональд Трамп на питання, чи розглядає він застосування сили щодо Канади, відповів: "Я думаю, що це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу".