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Торговые переговоры США с Канадой будут приостановлены, пока они не отменят определённые налоги — Трамп

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Дональд Трамп заявил о приостановке торговых переговоров с Канадой, требуя отмены налогов до 400% на американские продукты. Он также высказал мнение, что Канада должна стать 51-м штатом США.

Торговые переговоры США с Канадой будут приостановлены, пока они не отменят определённые налоги — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока Канада не отменит определенные налоги, торговые переговоры с Канадой будут приостановлены. Об этом он сказал в интервью на канале Fox News и заявил, что Канада должна быть 51-м штатом, передает корреспондент УНН.

Детали

Пока они не снимут определенные налоги, да. Люди не понимают, что с Канадой очень неприятно иметь дело. Они взимают с наших фермеров до 400%, почти 400% за определенные продукты и определенные вещи, которые наши фермеры хотят отправить. Им приходится платить 200, 300, 400%, люди этого не знают. Канада очень сложная страна для общения. И я люблю Канаду

- сказал Трамп.

Он добавил, что происходили вещи, которые США не нравятся.

Надеюсь, у нас все будет хорошо с Канадой. Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Так и должно быть, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не полагаемся на Канаду

- заявил Трамп.

Контекст

27 июня Трамп заявил, что после того, как Канада ввела налог на цифровые услуги для американских технологических компаний, США прекращают переговоры с Оттавой по торговле.

Дополнение

На днях премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении ее в 51-й штат.

В мае премьер Канады Марк Карни, комментируя призыв Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, заявил, что некоторые места никогда не продаются.

5 мая Дональд Трамп на вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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