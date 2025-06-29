Торговые переговоры США с Канадой будут приостановлены, пока они не отменят определённые налоги — Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о приостановке торговых переговоров с Канадой, требуя отмены налогов до 400% на американские продукты. Он также высказал мнение, что Канада должна стать 51-м штатом США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока Канада не отменит определенные налоги, торговые переговоры с Канадой будут приостановлены. Об этом он сказал в интервью на канале Fox News и заявил, что Канада должна быть 51-м штатом, передает корреспондент УНН.
Детали
Пока они не снимут определенные налоги, да. Люди не понимают, что с Канадой очень неприятно иметь дело. Они взимают с наших фермеров до 400%, почти 400% за определенные продукты и определенные вещи, которые наши фермеры хотят отправить. Им приходится платить 200, 300, 400%, люди этого не знают. Канада очень сложная страна для общения. И я люблю Канаду
Он добавил, что происходили вещи, которые США не нравятся.
Надеюсь, у нас все будет хорошо с Канадой. Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Так и должно быть, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не полагаемся на Канаду
Контекст
27 июня Трамп заявил, что после того, как Канада ввела налог на цифровые услуги для американских технологических компаний, США прекращают переговоры с Оттавой по торговле.
Дополнение
На днях премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении ее в 51-й штат.
В мае премьер Канады Марк Карни, комментируя призыв Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, заявил, что некоторые места никогда не продаются.
5 мая Дональд Трамп на вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".