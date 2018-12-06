ТОП-5 найбільших одержувачів відшкодування ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У листопаді цього року вітчизняні суб'єкти підприємницької діяльності отримали понад 13,6 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає УНН.
Пальму першості серед найбільших одержувачів ПДВ тримає агрохолдинг "Кернел". Минулого місяця компанія отримала з бюджету 1 млрд 354 млн грн відшкодування ПДВ.
Друге місце у списку належить ТОВ "АДМ Трейдінг Україна". У листопаді цього року Товариство отримало 1 млрд 50 млн бюджетного відшкодування ПДВ.
Далі йде Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча з показником в 759,5 млн грн, компанія "Нібулон" - 740,9 млн грн.
Замикає п'ятірку лідерів компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг", яка отримала 485,3 млн грн бюджетного відшкодування ПДВ.
Нагадаємо, найбільший одержувач ПДВ “Кернел” наступного року, ймовірно, буде претендувати одразу на два нових види дотацій, закладених у бюджет на 2019 рік.
У першому випадку йдеться про 20% компенсації вартості закуплених вагонів - зерновозів, яких “Кернел” мав замовити кількістю 500 штук по 1,5 млн грн кожен.
У другому випадку він є потенційним кандидатом на отримання дотацій за будівництво перероблюючих підприємств, яких планує побудувати до 2020 року на загальну суму 500 млн дол., а це ще плюс 4,2 млрд грн дотації, за умови, що Кабмін залишить бюджетне відшкодування на рівні 30%.