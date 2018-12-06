ТОП-5 найбільших одержувачів відшкодування ПДВ

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 5432 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 16712 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39646 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76608 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 63061 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77052 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92634 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87138 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174878 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100799 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
53%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 22044 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9818 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10583 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 12107 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19714 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 16713 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174878 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331557 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264952 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375631 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39646 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17034 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22230 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28038 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48886 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ТОП-5 найбільших одержувачів відшкодування ПДВ

Київ • УНН

 • 11355 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У листопаді цього року вітчизняні суб'єкти підприємницької діяльності отримали понад 13,6 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає УНН.

ТОП-5 найбільших одержувачів відшкодування ПДВ

Пальму першості серед найбільших одержувачів ПДВ тримає агрохолдинг "Кернел". Минулого місяця компанія отримала з бюджету 1 млрд 354 млн грн відшкодування ПДВ.

Друге місце у списку належить ТОВ "АДМ Трейдінг Україна". У листопаді цього року Товариство отримало 1 млрд 50 млн бюджетного відшкодування ПДВ.

Далі йде Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча з показником в 759,5 млн грн, компанія "Нібулон" - 740,9 млн грн.

Замикає п'ятірку лідерів компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг", яка отримала 485,3 млн грн бюджетного відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, найбільший одержувач ПДВ “Кернел” наступного року, ймовірно, буде претендувати одразу на два нових види дотацій, закладених у бюджет на 2019 рік.

У першому випадку йдеться про 20% компенсації вартості закуплених вагонів - зерновозів, яких “Кернел” мав замовити кількістю 500 штук по 1,5 млн грн кожен.

У другому випадку він є потенційним кандидатом на отримання дотацій за будівництво перероблюючих підприємств, яких планує побудувати до 2020 року на загальну суму 500 млн дол., а це ще плюс 4,2 млрд грн дотації, за умови, що Кабмін залишить бюджетне відшкодування на рівні 30%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87