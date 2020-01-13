Тіло новонародженої дитини виявили у бетонному відстійнику на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Поліція виявила тіло новонародженої дівчинки у бетонному відстійнику неподалік свинокомплексу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Полтавській області.
“Тіло хлопчика без ознак життя виявили 12 січня, близько 19-ї, в селі Оболонь. Новонароджену дитину вилучили із шахти бетонного відстійника, розташованого поблизу “Глобинського свинокомплексу”, — вказано у повідомленні.
“Для проведення максимального комплексу оперативно-слідчих дій відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів) Кримінального кодексу України”, — додали у поліції.
Нагадаємо, у грудні минулого року у Польщі засудили українку, яка викинула немовля у смітник.