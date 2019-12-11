У Польщі засудили українку, яка викинула немовля у смітник

"Наприкінці минулого тижня Окружний суд в Любліні у Польщі засудив 37-річну громадянку України Надію К. до восьми років позбавленні волі. Жінка народила дівчинку у туалеті та викинула немовля у пластиковий контейнер для сміття. На щастя, новонароджену дитину вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що жінка була відсутня під час оголошення вироку і у суду не виникло сумнівів щодо її намірів вбити свою новонароджену дитину.

"Надія К. приїхала до Польщі у червні 2018 року на заробітки у зв’язку зі скрутною матеріальною ситуацією в Україні. Жінка працювала на тимчасовій легальній роботі на підприємстві з переробки фруктів та овочів у селі Мілєюв у Люблінському воєводстві. За словам прокуратури, період її працевлаштування мав завершитися у серпні", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що жінка приїхала до Польщі на восьмому місяці вагітності, але приховувала свій стан, надягаючи на себе багато одягу, що було нормальним у ситуації, адже працювала у приміщенні із пониженою температурою. Сестра жінки, а також інші працівниці підозрювали, що вона вагітна, запитували її про це, але вона все заперечувала.

"За словами суду, 25 липня Надія К. під час праці у певний момент пішла до вбиральні, де зачинилася у непрацюючому туалеті. Там вона самотужки народила дитину, перерізала ножицями пуповину, а новонароджену дитину викинула у смітник. Після народження дитини Надія К. зайнялася собою, не цікавлячись долею немовляти", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що сестра Надії К. пішла до вбиральні, коли жінка була довго відсутня. Там вона побачила сліди крові та свою сестру, що поправляла на собі одяг.

"Сестра Надії К. покликала інших працівниць, які виявили у смітнику новонароджену дитину. Жінки викликали швидку. Дівчинку вдалося врятували. Нині вона перебуває у прийомній сім’ї",- додали у ЗМІ.

Повідомляється, що українка під час судового процесу висловила жаль та розкаялася, хоча офіційно не зізналася у скоєнні злочину. Суд виніс їй найбільш можливо м’який у цій ситуації вирок – вісім років позбавленні волі.

Нагадаємо, прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо матері, яка вбила новонароджену дитину.