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В Польше вынесли приговор украинке, выбросившей младенца в мусорник

В Польше вынесли приговор украинке, выбросившей младенца в мусорник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Польский суд приговорил гражданку Украины к 8 годам тюрьмы за попытку убийства собственного ребенка, которого она родила и выбросила в мусорник на работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

"В конце прошлой недели Окружной суд в Люблине в Польше приговорил 37-летнюю гражданку Украины Надежду К. к восьми годам лишения свободы. Женщина родила девочку в туалете и выбросила младенца в пластиковый контейнер для мусора. К счастью, новорожденного ребенка удалось спасти", - говорится в сообщении.

Указано, что женщина отсутствовала во время оглашения приговора и у суда не возникло сомнений относительно ее намерений убить своего новорожденного ребенка.

"Надежда К. приехала в Польшу в июне 2018-го на заработки в связи с затруднительной материальной ситуацией в Украине. Женщина работала на временной легальной работе на предприятии по переработке фруктов и овощей в селе Милеюв в Люблинском воеводстве. По словам прокуратуры, период трудоустройство должен был завершиться в августе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина приехала в Польшу на восьмом месяце беременности, но скрывала свое состояние, надевая на себя много одежды, что было нормальным в ситуации, ведь работала в помещении с пониженной температурой. Сестра женщины, а также другие работницы подозревали, что она беременна, спрашивали ее об этом, но она все отрицала.

"По словам суда 25 июля Надежда К. во время работы в определенный момент пошла в туалет, где закрылась в неработающем туалете. Там она самостоятельно родила ребенка, перерезала ножницами пуповину, а новорожденного ребенка выбросила в мусорник. После рождения ребенка Надежда К. занялась собой, не интересуясь судьбой младенца", - говорится в сообщении.

Указано, что сестра Надежды К. пошла в туалет, ведь женщина долго отсутствовала. Там она увидела следы крови и свою сестру, поправлявшую на себе одежду.

"Сестра Надежды К. позвала других работниц, которые обнаружили в мусорке новорожденного ребенка. Женщины вызвали скорую. Девочку удалось спасти. Сейчас она находится в приемной семье", - добавили в СМИ.

Сообщается, что украинка во время судебного процесса выразила сожаление и раскаялась, хотя официально не призналась в совершении преступления. Суд вынес ей наиболее мягкий из возможных в этой ситуации приговор - восемь лет лишения свободы.

Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении матери, которая убила новорожденного ребенка.

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