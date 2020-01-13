Тело новорожденного ребенка обнаружили в бетонном отстойнике в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция обнаружила тело новорожденной девочки в бетонном отстойнике неподалеку свинокомплекса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.
“Тело мальчика без признаков жизни обнаружили 12 января, около 19, в селе Оболонь. Новорожденного ребенка изъяли из шахты бетонного отстойника, расположенного вблизи “Глобинского свинокомплекса”, — указанно в сообщении.
“Для проведения максимального комплекса оперативно-следственных действий сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) Уголовного кодекса Украины”, — добавили в полиции.
Напомним, в декабре прошлого года в Польше осудили украинку, которая выбросила младенца в мусор.