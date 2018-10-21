Теракт на сході Афганістану: 11 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В результаті теракту в провінції Нангархар на сході Афганістану загинули 11 мирних жителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Анадолу".
Як повідомив секретар адміністрації губернатора Нангархара Атауллах Хогяні, інцидент стався в повіті Макланов: автомобіль з цивільними особами підірвався на міні на шляху руху з повіту Дере-і Моманд в місто Джелалабад.
Відповідальність за теракт поки не взяло на себе жодне угруповання.
Нагадаємо, в суботу смертник з саморобною вибухівкою підірвав себе перед виборчою дільницею, яка бла розташована в одній зі шкіл в північній частині столиці Афганістану Кабула, є загиблі.
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