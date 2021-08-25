Таліби заборонили вивозити з країни долари: порушників судитимуть

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Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив вивозити з країни долари і антикваріат.

Офіційний представник руху Забіхула Муджахід зазначив, що вивезення валюти заборонений "як по землі, так і по повітрю": у порушників будуть конфісковані їх цінності, а самі вони зіткнуться з правосуддям.

Тим часом від перекладу траншей в Афганістан відмовився і Всесвітній банк, який має намір "спостерігати за ситуацією".

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Нагадаємо

США евакуювали з Афганістану понад 4 тисяч власників американських паспортів.

Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що вважає малоймовірною евакуацію американців та афганців до 31 серпня. G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня. Пентагон за дорученням Байдена розробить план на випадок “непередбачуваних обставин” під час евакуації з Афганістану.

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