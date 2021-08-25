Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.
Таліби заборонили вивозити з країни долари: порушників судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У той час як США і Світовий банк перестали постачати до Афганістану долари, таліби заборонили їх вивезення з країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив вивозити з країни долари і антикваріат.
Офіційний представник руху Забіхула Муджахід зазначив, що вивезення валюти заборонений "як по землі, так і по повітрю": у порушників будуть конфісковані їх цінності, а самі вони зіткнуться з правосуддям.
Тим часом від перекладу траншей в Афганістан відмовився і Всесвітній банк, який має намір "спостерігати за ситуацією".
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Нагадаємо
США евакуювали з Афганістану понад 4 тисяч власників американських паспортів.
Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що вважає малоймовірною евакуацію американців та афганців до 31 серпня. G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня. Пентагон за дорученням Байдена розробить план на випадок “непередбачуваних обставин” під час евакуації з Афганістану.
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