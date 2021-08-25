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Талибы запретили вывозить из страны доллары: нарушителей будут судить

Талибы запретили вывозить из страны доллары: нарушителей будут судить

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. В то время как США и Всемирный банк перестали поставлять в Афганистан доллары, талибы запретили их вывоз из страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Радикальное исламистское движение “Талибан”, который захватил власть в Афганистане, запретил вывозить из страны доллары и антиквариат.

Официальный представитель движения Забихулла Муджахид отметил, что вывоз валюты запрещен “как по земле, так и по воздуху”: в нарушителей будут конфискованы их ценности, а сами они столкнутся с правосудием.

Между тем от перевода траншей в Афганистан отказался и Всемирный банк, который намерен “наблюдать за ситуацией”.

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Напомним

США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что считает маловероятной эвакуацию американцев и афганцев до 31 августа. G7 требует от “Талибана” позволить эвакуации и после 31 августа. Пентагон по поручению Байдена разработает план на случай “непредвиденных обстоятельств” во время эвакуации из Афганистана.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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