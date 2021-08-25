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Таліби перекрили дорогу до аеропорту Кабула

Таліби перекрили дорогу до аеропорту Кабула

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. "Талібан" вирішив запобігти виїзду афганців з країни, приєднавшись до авіаліфта під проводом США, оголосивши маршрут до аеропорту Кабула відкритим лише для іноземців. Про це пише УНН з посиланням на Тhe Guardian.

Деталі

Персонал збройних сил США допомагає забезпечити безпеку на контрольно -пропускному пункті евакуації в міжнародному аеропорту Хамід Карзай.

Джерела оборони кажуть, що евакуація Великобританії з Кабула завершиться протягом 24–36 годин. Ймовірно, це рішення залишить десятки тисяч афганців, які сподівалися врятуватися, опинившись у пастці під контролем талібів . За останні дні було зареєстровано кілька випадків, коли афганців, які прямували до аеропорту, повертали назад на пунктах пропуску “Талібан”.

Муджахід запропонував суперечливі обґрунтування цієї політики. Він сказав, з одного боку, що “Талібан” перешкоджав афганцям їхати в аеропорт, побоюючись, що люди можуть загинути в тисняві, але з іншого, що евакуація вивозить таких експертів, як інженери та лікарі.

Муджахід повторив попереднє оголошення талібів, що вони не дозволять США продовжити термін наступного тижня для повного виходу. “У них є літаки, у них аеропорт, вони повинні вивести своїх громадян та підрядників звідси”, — сказав він.

Нагадаємо

Президент Джо Байден сказав лідерам G7, що Сполучені Штати розраховують встигнути евакуювати своїх громадян з Афганістану до 31 серпня, залежно від співпраці з Талібаном. Він відправив директора ЦРУ Вільяма Бернса на зустріч із лідером “Талібану” Абдулом Гані Барадаром.

США евакуювали з Афганістану понад 4 тисяч власників американських паспортів.

Довідка

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.

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