Таліби перекрили дорогу до аеропорту Кабула

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Персонал збройних сил США допомагає забезпечити безпеку на контрольно -пропускному пункті евакуації в міжнародному аеропорту Хамід Карзай.

Джерела оборони кажуть, що евакуація Великобританії з Кабула завершиться протягом 24–36 годин. Ймовірно, це рішення залишить десятки тисяч афганців, які сподівалися врятуватися, опинившись у пастці під контролем талібів . За останні дні було зареєстровано кілька випадків, коли афганців, які прямували до аеропорту, повертали назад на пунктах пропуску “Талібан”.

Муджахід запропонував суперечливі обґрунтування цієї політики. Він сказав, з одного боку, що “Талібан” перешкоджав афганцям їхати в аеропорт, побоюючись, що люди можуть загинути в тисняві, але з іншого, що евакуація вивозить таких експертів, як інженери та лікарі.

Муджахід повторив попереднє оголошення талібів, що вони не дозволять США продовжити термін наступного тижня для повного виходу. “У них є літаки, у них аеропорт, вони повинні вивести своїх громадян та підрядників звідси”, — сказав він.

Нагадаємо

Президент Джо Байден сказав лідерам G7, що Сполучені Штати розраховують встигнути евакуювати своїх громадян з Афганістану до 31 серпня, залежно від співпраці з Талібаном. Він відправив директора ЦРУ Вільяма Бернса на зустріч із лідером “Талібану” Абдулом Гані Барадаром.

США евакуювали з Афганістану понад 4 тисяч власників американських паспортів.

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