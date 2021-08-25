Талибы перекрыли дорогу в аэропорт Кабула

Детали

Персонал вооруженных сил США помогает обеспечить безопасность на контрольно-пропускном пункте эвакуации в международном аэропорту Хамид Карзай.

Источники обороны говорят, что эвакуация Великобритании из Кабула завершится в течение 24-36 часов. Вероятно, это решение оставит десятки тысяч афганцев, которые надеялись спастись, оказавшись в ловушке под контролем талибов. За последние дни было зарегистрировано несколько случаев, когда афганцев, которые направлялись в аэропорт, возвращали обратно на пунктах пропуска “Талибан”.

Муджахид предложил противоречивые обоснования этой политики. Он сказал, с одной стороны, что “Талибан” препятствовал афганцам ехать в аэропорт, опасаясь, что люди могут погибнуть в давке, но с другой, что эвакуация вывозит таких экспертов, как инженеры и врачи.

Муджахид повторил предыдущее объявление талибов, они не позволят США продлить срок на следующей неделе для полного выхода. “У них есть самолеты, у них аэропорт, они должны вывести своих граждан и подрядчиков отсюда”, — сказал он.

Напомним

Президент Джо Байден сказал лидерам G7, что Соединенные Штаты рассчитывают успеть эвакуировать своих граждан из Афганистана до 31 августа, в зависимости от сотрудничества с Талибаном. Он отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса на встречу с лидером “Талибана” Абдулом Гани Барадаром.

США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августабез боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.