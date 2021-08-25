Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.
Пентагон за дорученням Байдена розробить план на випадок “непередбачуваних обставин” під час евакуації з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сполучені Штати готові завершити операцію з евакуації американців, громадян третіх країн і афганців, які співпрацювали з американськими військовими під час війни, до 31 серпня. В іншому випадку американці можуть зіткнутися зі зростаючою загрозою терористичних атак з боку “Аль-Каїди”. Про це заявив президент США Джо Байден, пише УНН.
Деталі
Байден повідомив, що за останні 12 годин через Афганістану вдалося евакуювати понад шість тисяч осіб. США збираються збільшити кількість рейсів, щоб прискорити процес евакуації. В цілому сили коаліції планують евакуювати з Кабула ще близько 12 тисяч чоловік.
“Ми готові завершити операцію 31 серпня, і чим швидше це відбудеться — тим краще”, — підкреслив президент.
Байден додав, що він дав доручення Пентагону і Держдепартаменту розробити плани на випадок “непередбачуваних обставин”, які можуть погіршити процес евакуації. Президент сказав про те, що необхідно “враховувати підвищені ризики” атак з боку терористів. За його словами, мова йде “не тільки про “Аль-Каїду”.
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“Ніхто не повинен вірити ”Талібану“ на слово, ми будемо стежити за їхніми діями”, — сказав Байден, говорячи про те, як світова спільнота збирається вибудовувати відносини з новою владою в Афганістані.
Нагадаємо
Президент Джо Байден сказав лідерам G7, що Сполучені Штати розраховують встигнути евакуювати своїх громадян з Афганістану до 31 серпня, залежно від співпраці з Талібаном. Він відправив директора ЦРУ Вільяма Бернса на зустріч із лідером “Талібану” Абдулом Гані Барадаром.
США евакуювали з Афганістану понад 4 тисяч власників американських паспортів.
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