Пентагон за дорученням Байдена розробить план на випадок “непередбачуваних обставин” під час евакуації з Афганістану

Деталі

Байден повідомив, що за останні 12 годин через Афганістану вдалося евакуювати понад шість тисяч осіб. США збираються збільшити кількість рейсів, щоб прискорити процес евакуації. В цілому сили коаліції планують евакуювати з Кабула ще близько 12 тисяч чоловік.

“Ми готові завершити операцію 31 серпня, і чим швидше це відбудеться — тим краще”, — підкреслив президент.

Байден додав, що він дав доручення Пентагону і Держдепартаменту розробити плани на випадок “непередбачуваних обставин”, які можуть погіршити процес евакуації. Президент сказав про те, що необхідно “враховувати підвищені ризики” атак з боку терористів. За його словами, мова йде “не тільки про “Аль-Каїду”.

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“Ніхто не повинен вірити ”Талібану“ на слово, ми будемо стежити за їхніми діями”, — сказав Байден, говорячи про те, як світова спільнота збирається вибудовувати відносини з новою владою в Афганістані.

Нагадаємо

Президент Джо Байден сказав лідерам G7, що Сполучені Штати розраховують встигнути евакуювати своїх громадян з Афганістану до 31 серпня, залежно від співпраці з Талібаном. Він відправив директора ЦРУ Вільяма Бернса на зустріч із лідером “Талібану” Абдулом Гані Барадаром.

США евакуювали з Афганістану понад 4 тисяч власників американських паспортів.

Довідка

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.