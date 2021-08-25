Пентагон по поручению Байдена разработает план на случай "непредвиденных обстоятельств" во время эвакуации из Афганистана

Детали

Байден сообщил, что за последние 12:00 через Афганистан удалось эвакуировать более шесть тысяч человек. США собираются увеличить количество рейсов, чтобы ускорить процесс эвакуации. В целом силы коалиции планируют эвакуировать из Кабула еще около 12 000 человек.

“Мы готовы завершить операцию 31 августа, и чем быстрее это произойдет — тем лучше”, — подчеркнул президент.

Байден добавил, что он дал поручение Пентагона и Госдепартамента разработать планы на случай “непредвиденных обстоятельств”, которые могут ухудшить процесс эвакуации. Президент сказал о том, что необходимо “учитывать повышенные риски” атак со стороны террористов. По его словам, речь идет “не только о” Аль-Каиду“.

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“Никто не должен верить” Талибана “на слово, мы будем следить за их действиями”, — сказал Байден, говоря о том, как мировое сообщество собирается выстраивать отношения с новой властью в Афганистане.

Напомним

Президент Джо Байден сказал лидерам G7, что Соединенные Штаты рассчитывают успеть эвакуировать своих граждан из Афганистана до 31 августа, в зависимости от сотрудничества с Талибаном. Он отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса на встречу с лидером “Талибана” Абдул Гани Барадар.

США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августабез боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.