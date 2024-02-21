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"Так не працює" - секретар РНБО про те, чи може путін і Трамп за спиною Києва вирішувати долю України

"Так не працює" - секретар РНБО про те, чи може путін і Трамп за спиною Києва вирішувати долю України

Київ • УНН

 • 31355 перегляди

Данілов, коментуючи те, чи може путін і Трамп за спиною Києва вирішувати долю України, заявив, що це так не працює

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи те, чи може російський диктатор володимир путін і експрезидент США Дональд Трамп, або хтось інший, хто буде президентом США, за спиною Києва вирішувати долю України, заявив, що це так не працює. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає кореспондент УНН.

На запитання, якщо все піде за дуже поганим сценарієм, до чого готове політичне керівництво, чи буде Київ просити про заморозку війни і вступ до НАТО неокупованою територією, Данілов відповів: "НАТО – це дуже не проста структура і має бути консенсус… Питання заморозки – ви можете заморозити курку в холодильнику, ви не можете заморозити життя людини, ви не можете заморозити життя країни. Це неможливо. Деякі розповідають про якісь домовленості з росією, якісь нісенітниці несуть… росія поставила собі на мету знищення нашої (держави – ред.)".

Він зазначив, що в України з росіянами жодних перемовин не було.

Якщо ви вважаєте, що путін і Трамп, або хтось інший, хто буде президентом США, за нашою спиною можуть вирішувати нашу долю, то воно так не працює. Просто не працює

- сказав Данілов.

На запитання, якщо не буде озброєння, Данілов відповів: "Буде й буде обов'язково".

Доповнення

Колишній президент США Дональд Трамп, як повідомляли ЗМІ, нібито хоче змусити Зеленського і путіна укласти мирну угоду.

Bloomberg повідомляло, що Трамп наполягав на наданні Україні допомоги у вигляді кредиту, на тлі того, як зусилля зі схвалення подальшої допомоги залишаються в глухому куті в Конгресі через внутрішню боротьбу з приводу імміграційної політики і політики щодо кордону.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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