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"Так не работает" - секретарь СНБО о том, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины

"Так не работает" - секретарь СНБО о том, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 09:00  •  14139 просмотра

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Данилов, комментируя то, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины, заявил, что это так не работает.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя то, может ли российский диктатор владимир путин и экс-президент США Дональд Трамп, или кто-то другой, кто будет президентом США, за спиной Киева решать судьбу Украины, заявил, что это так не работает. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук, передает корреспондент УНН.

На вопрос, если все пойдет по очень плохому сценарию, к чему готово политическое руководство, будет ли Киев просить о заморозке войны и вступлении в НАТО неоккупированной территорией, Данилов ответил: "НАТО - это очень не простая структура, и должен быть консенсус... Вопрос заморозки - вы можете заморозить курицу в холодильнике, вы не можете заморозить жизнь человека, вы не можете заморозить жизнь страны. Это невозможно. Некоторые рассказывают о каких-то договоренностях с россией, какую-то чушь несут... россия поставила себе целью уничтожение нашего (государства - ред.)".

Он отметил, что у Украины с россиянами никаких переговоров не было.

Если вы считаете, что путин и Трамп, или кто-то другой, кто будет президентом США, за нашей спиной могут решать нашу судьбу, то оно так не работает. Просто не работает

- сказал Данилов.

На вопрос, если не будет вооружения, Данилов ответил: "Будет и будет обязательно".

Дополнение

Бывший президент США Дональд Трамп, как сообщали СМИ, якобы хочет заставить Зеленского и путина заключить мирное соглашение.

Bloomberg сообщало, что Трамп настаивал на предоставлении Украине помощи в виде кредита, на фоне того, как усилия по одобрению дальнейшей помощи остаются в тупике в Конгрессе из-за внутренней борьбы по поводу иммиграционной политики и политики в отношении границы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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