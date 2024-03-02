Сили оборони з дрона знищили російський склад боєприпасів на окупованому лівобережжі Херсонщини
Київ • УНН
Українські військові знищили російський склад боєприпасів в окупованому місті Олешки Херсонської області, що знаходиться на лівому березі Дніпра.
Сили оборони України ліквідували російський склад боєприпасів на території окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня, пише УНН.
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Згідно з даними розвідки, окупанти облаштували склад боєкомплекту в приміщенні промислового призначення, міста Олешки Херсонської області
Після філігранного влучання аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на складі зайнялася пожежа
Зазначається, що джерела розповідаю про пожежу, яка з детонацією боєприпасів, яка тривала до ранку.
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