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Сили оборони з дрона знищили російський склад боєприпасів на окупованому лівобережжі Херсонщини

Київ • УНН

 • 32234 перегляди

Українські військові знищили російський склад боєприпасів в окупованому місті Олешки Херсонської області, що знаходиться на лівому березі Дніпра.

Сили оборони з дрона знищили російський склад боєприпасів на окупованому лівобережжі Херсонщини

Сили оборони України ліквідували російський склад боєприпасів на території окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня, пише УНН. 

Деталі 

Згідно з даними розвідки, окупанти облаштували склад боєкомплекту в приміщенні промислового призначення, міста Олешки Херсонської області

Після філігранного влучання аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на складі зайнялася пожежа 

- резюмували Сили оборони Півдня. 

Зазначається, що джерела розповідаю про пожежу, яка з детонацією боєприпасів, яка тривала до ранку.

Нагадаємо

Українська атака поблизу села головчино в бєлгородській області вивела з ладу російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир С-1".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
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