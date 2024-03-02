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Силы обороны с дрона уничтожили российский склад боеприпасов на оккупированном левобережье Херсонщины

Силы обороны с дрона уничтожили российский склад боеприпасов на оккупированном левобережье Херсонщины

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 14:50  •  11313 просмотра

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Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном городе Олешки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра.

Силы обороны Украины ликвидировали российский склад боеприпасов на территории оккупированного левобережья Херсонщины. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Юга, пишет УНН. 

Детали 

Согласно данным разведки, оккупанты обустроили склад боекомплекта в помещении промышленного назначения, города Олешки Херсонской области

После филигранного попадания аэроразведчиками 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на складе загорелся пожар 

- резюмировали Силы обороны Юга. 

Отмечается, что источники рассказываю о пожаре, который с детонацией боеприпасов, который продолжался до утра.

Напомним

Украинская атака вблизи села Головчино в Белгородской области вывела из строя российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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