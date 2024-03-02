Силы обороны с дрона уничтожили российский склад боеприпасов на оккупированном левобережье Херсонщины

Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил ее в офис президента для публикации после того, как законодатели одобрили ее, положив конец многомесячной задержке с завершением процесса присоединения Швеции к альянсу ради безопасности на фоне российского вторжения в Украину.