Сильні повені через зливи обрушилися на Боснію і Герцеговину
Київ • УНН
Вночі у п'ятницю сильна злива обрушилася на Боснію і Герцеговину, затопивши кілька міст. Рятувальні служби повідомляють про зниклих безвісти, відключення електрики та перебої зв'язку.
Сильна злива обрушилася на Боснію і Герцеговину вночі у п'ятницю, затопивши кілька міст у центральній та південній частинах країни, перекривши дороги та залишивши будинки без електрики, пише УНН з посиланням на AP.
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Рятувальні служби на півдні країни повідомили про кількох зниклих безвісти людей та закликали на допомогу волонтерів та армію.
Рятувальні служби у містах Ябланиця та Киселяк повідомили, що вночі відключилася електрика, були перебої з мобільним зв'язком.
Пожежна частина Ябланиці повідомляє, що місто було повністю заблоковане, оскільки дороги та залізничні колії були закриті. Вони закликали людей не виходити на затоплені вулиці.
Сильні дощі і сильний вітер також були зареєстровані в сусідній Хорватії, де було закрито кілька доріг, а столиця Загреб приготувалася до виходу з берегів річки Савви.
Сильні вітри ускладнили рух на південному узбережжі Адріатичного моря, а повені, спричинені сильними дощами, загрожували кільком містам та селам у Хорватії.
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