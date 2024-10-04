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Сильні повені через зливи обрушилися на Боснію і Герцеговину

Сильні повені через зливи обрушилися на Боснію і Герцеговину

Київ • УНН

 • 13129 перегляди

Вночі у п'ятницю сильна злива обрушилася на Боснію і Герцеговину, затопивши кілька міст. Рятувальні служби повідомляють про зниклих безвісти, відключення електрики та перебої зв'язку.

Сильна злива обрушилася на Боснію і Герцеговину вночі у п'ятницю, затопивши кілька міст у центральній та південній частинах країни, перекривши дороги та залишивши будинки без електрики, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Рятувальні служби на півдні країни повідомили про кількох зниклих безвісти людей та закликали на допомогу волонтерів та армію.

Рятувальні служби у містах Ябланиця та Киселяк повідомили, що вночі відключилася електрика, були перебої з мобільним зв'язком.

Пожежна частина Ябланиці повідомляє, що місто було повністю заблоковане, оскільки дороги та залізничні колії були закриті. Вони закликали людей не виходити на затоплені вулиці.

Сильні дощі і сильний вітер також були зареєстровані в сусідній Хорватії, де було закрито кілька доріг, а столиця Загреб приготувалася до виходу з берегів річки Савви.

Сильні вітри ускладнили рух на південному узбережжі Адріатичного моря, а повені, спричинені сильними дощами, загрожували кільком містам та селам у Хорватії.

Повінь в Угорщині: Дунай уже вийшов із берегів і загрожує затопити туристичні місця Будапешта19.09.24, 15:19 • 16355 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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