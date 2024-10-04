Сильные наводнения из-за ливней обрушились на Боснию и Герцеговину
Киев • УНН
Ночью в пятницу сильный ливень обрушился на Боснию и Герцеговину, затопив несколько городов. Спасательные службы сообщают о пропавших без вести, отключениях электричества и перебоях связи.
Сильный ливень обрушился на Боснию и Герцеговину ночью в пятницу, затопив несколько городов в центральной и южной частях страны, перекрыв дороги и оставив дома без электричества, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Спасательные службы на юге страны сообщили о нескольких пропавших без вести людях и призвали на помощь волонтеров и армию.
Спасательные службы в городах Ябланица и Киселяк сообщили, что ночью отключилось электричество, были перебои с мобильной связью.
Пожарная часть Ябланицы сообщает, что город был полностью заблокирован, поскольку дороги и железнодорожные пути были закрыты. Они призвали людей не выходить на затопленные улицы.
Сильные дожди и сильный ветер также были зарегистрированы в соседней Хорватии, где было закрыто несколько дорог, а столица Загреб приготовилась к выходу из берегов реки Саввы.
Сильные ветры осложнили движение на южном побережье Адриатического моря, а наводнения, вызванные сильными дождями, угрожали нескольким городам и селам в Хорватии.
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