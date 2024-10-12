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Сибіга та Боррель обговорили прогрес у наданні Україні 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Київ • УНН

 • 21683 перегляди

Міністр Сибіга обговорив з Боррелем прогрес щодо надання Україні 35 млрд євро кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Сибіга та Боррель обговорили прогрес у наданні Україні 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ході телефонної розмови з високим представником ЄС Жозепом Боррелем обговорив прогрес щодо надання 35 млрд євро кредиту для України за рахунок використання заморожених російських активів. Про це він повідомив у мережі Х, пише УНН.

Ми обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок використання заморожених російських активів та інші наступні спільні кроки

– написав Сибіга.

Український міністр також додав, що його запросили на Раду міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбудеться 14 жовтня.

Нагадаємо

Рада ЄС затвердила пакет фінансової допомоги Україні на 35 млрд євро. Кошти спрямовані на термінові потреби України, а погашення позики забезпечуватиметься за рахунок заморожених російських активів. За словами прем'єра Шмигаля, кошти мають бути доступні вже наприкінці 2024 року.

Голова комітету пояснила, чому 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на два роки11.10.24, 11:34 • 13783 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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