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Сибига и Боррель обсудили прогресс в предоставлении Украине 35 млрд евро за счет замороженных российских активов

Сибига и Боррель обсудили прогресс в предоставлении Украине 35 млрд евро за счет замороженных российских активов

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 17:53  •  413 просмотра

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Министр Сибига обсудил с Боррелем прогресс по предоставлению Украине 35 млрд евро кредита за счет замороженных российских активов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем обсудил прогресс по предоставлению 35 млрд евро кредита для Украины за счет использования замороженных российских активов. Об этом он сообщил в сети Х, пишет УНН.

Мы обсудили ощутимый прогресс в предоставлении Украине 35 миллиардов евро за счет использования замороженных российских активов и другие следующие совместные шаги

- написал Сибига.

Украинский министр также добавил, что его пригласили на Совет министров ЕС по иностранным делам, который состоится 14 октября.

Напомним

Совет ЕС утвердил пакет финансовой помощи Украине на 35 млрд евро. Средства направлены на срочные потребности Украины, а погашение займа будет обеспечиваться за счет замороженных российских активов. По словам премьера Шмыгаля, средства должны быть доступны уже в конце 2024 года.

Глава комитета объяснила, почему 50 млрд долларов кредита от ЕС и США нужно растягивать на два года11 октября 2024, 08:34 • 12438 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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