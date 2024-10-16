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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сибіга провів зустріч з главами МЗС NB8: домовилися про пакети енергетичної допомоги, посилення санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 12143 перегляди

Глава МЗС України провів зустріч з міністрами країн Північно-Балтійської вісімки в Одесі. Домовилися про енергетичну допомогу, посилення санкцій проти РФ та підтримку вступу України в ЄС і НАТО.

Сибіга провів зустріч з главами МЗС NB8: домовилися про пакети енергетичної допомоги, посилення санкцій проти рф

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся із міністрами країн Північно-Балтійської вісімки (NB8). Сторони домовилися про пакети енергетичної допомоги для України, домовилися спільно працювати над вступом України в ЄС та НАТО, а також про посилення санкційного тиску на росію.

Про це Сибіга заявив під час пресконференції в Одесі за підсумками пленарного засідання, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми обговорили як посилити підтримку України, захист наших людей, зокрема Одеси та регіону, захист портів та енергетики, а також притягнення російських злочинців до відповідальності. За підсумками переговорів маємо конкретні домовленості. Додаткові пакети енергетичної допомоги для зміцнення стійкості напередодні зими. Ми також обговорили подальше посилення обороноздатності України, зміцнення повітряного щита, інвестиції в нашу оборонну промисловість

- заявив Сибіга.

Він також зазначив, що країни домовилися спільно працювати над вступом України в ЄС та наближенням до членства України до НАТО.

Домовились посилити санкційний тиск на росію. Обговорили блокування тіньового флоту росії, який не лише дає москві заробляти гроші для війни проти України, але і загрожує Європі екологічною катастрофою. Час заблокувати цей тіньовий флот, врятувати українські життя та захистити Європу

- додав Сибіга.

Нагадаємо

В середу, 16 жовтня, одразу вісім міністрів закордонних справ з країн Північної Європи та держав Балтії прибули з візитом до Одеси. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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