Сибига провел встречу с главами МИД NB8: договорились о пакетах энергетической помощи, усилении санкций против рф
Киев • УНН
Глава МИД Украины провел встречу с министрами стран Северо-Балтийской восьмерки в Одессе. Договорились об энергетической помощи, усилении санкций против РФ и поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО.
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с министрами стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8). Стороны договорились о пакетах энергетической помощи для Украины, договорились совместно работать над вступлением Украины в ЕС и НАТО, а также об усилении санкционного давления на Россию.
Об этом Сибига заявил во время пресс-конференции в Одессе по итогам пленарного заседания, передает УНН.
Детали
Сегодня мы обсудили как усилить поддержку Украины, защиту наших людей, в частности Одессы и региона, защиту портов и энергетики, а также привлечение российских преступников к ответственности. По итогам переговоров имеем конкретные договоренности. Дополнительные пакеты энергетической помощи для укрепления устойчивости накануне зимы. Мы также обсудили дальнейшее усиление обороноспособности Украины, укрепление воздушного щита, инвестиции в нашу оборонную промышленность
Он также отметил, что страны договорились совместно работать над вступлением Украины в ЕС и приближением к членству Украины в НАТО.
Договорились усилить санкционное давление на Россию. Обсудили блокирование теневого флота России, который не только дает москве зарабатывать деньги для войны против Украины, но и угрожает Европе экологической катастрофой. Время заблокировать этот теневой флот, спасти украинские жизни и защитить Европу
Напомним
В среду, 16 октября, сразу восемь министров иностранных дел из стран Северной Европы и государств Балтии прибыли с визитом в Одессу.