Сибига провел встречу с главами МИД NB8: договорились о пакетах энергетической помощи, усилении санкций против рф

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с министрами стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8). Стороны договорились о пакетах энергетической помощи для Украины, договорились совместно работать над вступлением Украины в ЕС и НАТО, а также об усилении санкционного давления на Россию.

Об этом Сибига заявил во время пресс-конференции в Одессе по итогам пленарного заседания, передает УНН.

Детали

Сегодня мы обсудили как усилить поддержку Украины, защиту наших людей, в частности Одессы и региона, защиту портов и энергетики, а также привлечение российских преступников к ответственности. По итогам переговоров имеем конкретные договоренности. Дополнительные пакеты энергетической помощи для укрепления устойчивости накануне зимы. Мы также обсудили дальнейшее усиление обороноспособности Украины, укрепление воздушного щита, инвестиции в нашу оборонную промышленность