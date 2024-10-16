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Сибига провел встречу с главами МИД NB8: договорились о пакетах энергетической помощи, усилении санкций против рф

Сибига провел встречу с главами МИД NB8: договорились о пакетах энергетической помощи, усилении санкций против рф

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 13:11  •  2220 просмотра

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Глава МИД Украины провел встречу с министрами стран Северо-Балтийской восьмерки в Одессе. Договорились об энергетической помощи, усилении санкций против РФ и поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО.

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с министрами стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8). Стороны договорились о пакетах энергетической помощи для Украины, договорились совместно работать над вступлением Украины в ЕС и НАТО, а также об усилении санкционного давления на Россию.

Об этом Сибига заявил во время пресс-конференции в Одессе по итогам пленарного заседания, передает УНН.

Детали

Сегодня мы обсудили как усилить поддержку Украины, защиту наших людей, в частности Одессы и региона, защиту портов и энергетики, а также привлечение российских преступников к ответственности. По итогам переговоров имеем конкретные договоренности. Дополнительные пакеты энергетической помощи для укрепления устойчивости накануне зимы. Мы также обсудили дальнейшее усиление обороноспособности Украины, укрепление воздушного щита, инвестиции в нашу оборонную промышленность

- заявил Сибига.

Он также отметил, что страны договорились совместно работать над вступлением Украины в ЕС и приближением к членству Украины в НАТО.

Договорились усилить санкционное давление на Россию. Обсудили блокирование теневого флота России, который не только дает москве зарабатывать деньги для войны против Украины, но и угрожает Европе экологической катастрофой. Время заблокировать этот теневой флот, спасти украинские жизни и защитить Европу

- добавил Сибига.

Напомним

В среду, 16 октября, сразу восемь министров иностранных дел из стран Северной Европы и государств Балтии прибыли с визитом в Одессу. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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