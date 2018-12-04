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Світові ціни на нафту підвищилися

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у вівторок зранку зросли в ціні до 62,18 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,79%.

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При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,38 долара за барель, додавши 0,81%.

Минулого тижня нафта Brent опустилася нижче 58 доларів за барель, оновивши мінімуми з жовтня 2017 року.

Додамо, 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу.

Згодом Reuters повідомило про ініціативу скорочення виробництва приблизно на 1,4 мільйона барелів за добу у 2019 році. Це пояснили необхідністю запобігти надлишку на ринку, який може привести до зниження цін.

Очікується, що рішення про рівень видобутку у 2019 році ухвалять на зустрічі у Відні 5-7 грудня.

Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.

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