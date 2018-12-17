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У МОЗ розповіли про щеплення для дорослих

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України написали рекомендації щодо планових та профілактичних щеплень. Про це на своїй Facebook сторінці написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.

У МОЗ розповіли про щеплення для дорослих

"…навіть якщо ви отримали всі планові вакцини в дитинстві та ще й кожні 10 років вакцинуєтеся від дифтерії й правця, залишаються важливі щеплення, які дають багато переваг", - написала Супрун.

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Щорічні щеплення проти грипу треба робити на початку кожного епідсезону, але якщо не встигли — не пізно вакцинуватися є аж до кінця активності захворювання, тобто до весни. Особливо вакцинація рекомендована тим людям, які належать до груп ризику:

- вагітним на будь-якому терміні вагітності
- дітям від 6 місяців до 5 років
- людям з 65 років
- людям із хронічними захворюваннями (серцево-судинні хвороби, діабет, ожиріння, хронічні хвороби легень, астма тощо)
- люди, які у професійному житті можуть часто контактувати з людьми, які захворіли на грип, зокрема, медичні працівники

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Папіломавірус людини надзвичайно поширений. Найчастіше передається через статевий контакт, а більшість людей інфікується невдовзі після початку статевого життя. Інфекція викликає рак шийки матки — один із найпоширеніших видів раку. Для захисту від папіломавірусної інфекції, залежно від типу вакцини, потрібно ввести 2–3 дози вакцини.

Щеплення проти гепатиту А. Спалахи гепатиту А можуть траплятися в Україні через забруднення води, тому щеплення від нього рекомендовані дітям і дорослим. Вакцинацію від гепатиту А також варто провести, якщо ви подорожуєте до країн, де він поширений, зокрема - у країни Африки, Азії і Південної Америки.

Нагадаємо, у Україні сало або люблять, або ненавидять, але мало хто є байдужим до нього.

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