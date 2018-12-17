У МОЗ розповіли про щеплення для дорослих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України написали рекомендації щодо планових та профілактичних щеплень. Про це на своїй Facebook сторінці написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.
"…навіть якщо ви отримали всі планові вакцини в дитинстві та ще й кожні 10 років вакцинуєтеся від дифтерії й правця, залишаються важливі щеплення, які дають багато переваг", - написала Супрун.
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Щорічні щеплення проти грипу треба робити на початку кожного епідсезону, але якщо не встигли — не пізно вакцинуватися є аж до кінця активності захворювання, тобто до весни. Особливо вакцинація рекомендована тим людям, які належать до груп ризику:
- вагітним на будь-якому терміні вагітності
- дітям від 6 місяців до 5 років
- людям з 65 років
- людям із хронічними захворюваннями (серцево-судинні хвороби, діабет, ожиріння, хронічні хвороби легень, астма тощо)
- люди, які у професійному житті можуть часто контактувати з людьми, які захворіли на грип, зокрема, медичні працівники
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Папіломавірус людини надзвичайно поширений. Найчастіше передається через статевий контакт, а більшість людей інфікується невдовзі після початку статевого життя. Інфекція викликає рак шийки матки — один із найпоширеніших видів раку. Для захисту від папіломавірусної інфекції, залежно від типу вакцини, потрібно ввести 2–3 дози вакцини.
Щеплення проти гепатиту А. Спалахи гепатиту А можуть траплятися в Україні через забруднення води, тому щеплення від нього рекомендовані дітям і дорослим. Вакцинацію від гепатиту А також варто провести, якщо ви подорожуєте до країн, де він поширений, зокрема - у країни Африки, Азії і Південної Америки.
Нагадаємо, у Україні сало або люблять, або ненавидять, але мало хто є байдужим до нього.