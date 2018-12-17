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В Минздраве рассказали о прививках для взрослых

Киев • УНН

 • 10441 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины написали рекомендации относительно плановых и профилактических прививок. Об этом на своей Facebook странице написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

В Минздраве рассказали о прививках для взрослых

"... даже если вы получили все плановые вакцины в детстве и еще и каждые 10 лет вакцинуетесь от дифтерии и столбняка, остаются важные прививки, которые дают много преимуществ", - написала Супрун.

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Ежегодные прививки против гриппа надо делать в начале каждого эпидсезона, но если не успели - не поздно вакцинироваться даже до конца активности заболевания, то есть до весны. Особенно вакцинация рекомендована тем людям, которые относятся к группам риска:

- беременным на любом сроке беременности;
- от 6 месяцев до 5 лет;
- людям с 65 лет;
- людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые болезни, диабет, ожирение, хронические болезни легких, астма и т.д.);
- люди, которые в профессиональной жизни могут часто контактировать с людьми, которые заболели гриппом, в частности, медицинские работники.

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Папилломавирус человека чрезвычайно распространен. Чаще всего передается через половой контакт, а большинство людей инфицируется вскоре после начала половой жизни. Инфекция вызывает рак шейки матки - один из самых распространенных видов рака. Для защиты от папилломавирусной инфекции, в зависимости от типа вакцины, нужно ввести 2-3 дозы вакцины.

Прививки против гепатита А. Вспышки гепатита А могут случаться в Украине из-за загрязнения воды, поэтому прививки от него рекомендованы детям и взрослым. Вакцинацию от гепатита А также стоит провести, если вы путешествуете в страны, где он распространен, в частности - в страны Африки, Азии и Южной Америки.

Напомним, в Украине сало или любят, или ненавидят, но мало кто равнодушен к нему.

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