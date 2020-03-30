Супрун хоче повернутися в МОЗ - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Колишній міністр охорони здоров'я Уляна Супрун має намір повернутися в МОЗ, повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
На цей раз вона збирається зайняти посаду радника в.о. міністра, яким, імовірно може стати Ірина Микичак, яка до сьогодні обіймала посаду першого заступника міністра.
"Супрун рветься назад в МОЗ. Її план - дискредитувати всі можливі кандидатури і утримати близьку до неї Микичак на посаді в.о. Це їх план окупації МОЗ. І це страшно", - заявив співрозмовник.
Відзначимо, що Україна нині переживає катастрофічні наслідки "реформи Супрун", з яких:
ліквідація санепідемслужби і лабораторій;
заборона з 1 квітня вченим-інфекціоністам консультувати хворих, в тому числі коронавірусом;
масове звільнення з 1 квітня медпрацівників комунальних підприємств;
зупинка підготовки санітарних лікарів;
скорочення працівників медичних ВНЗ;
мінімізація підтримки онкології, інфекційної служби, патологічної анатомії;
скорочення ліжкомісць у спеціалізованих лікарнях і тд
При цьому, якраз до звільнення міністра Іллі Ємця, зібрала необхідну кількість голосів петиція з відновлення Супрун на посаді міністра. Втім, це вже друга спроба відновити Супрун - на першу петицію Президент Володимир Зеленський вже відповідав. Він подякував за активну громадянську позицію авторів, але зазначив, що Супрун пішла за власним бажанням, а посаду міністра зайняла інша людина.