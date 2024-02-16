Сумщина: у прикордонній зоні прогриміло понад 200 вибухів, є жертви та руйнування
Київ • УНН
У п'ятницю в дев'яти громадах Сумської області пролунало понад 200 вибухів, спричинених обстрілами з боку російських військ.
Понад дві сотні вибухів прогриміло на Сумщині у п’ятницю. Російські військові обстріляли мешканців дев’яти громад, що розташовані у прикордонній з рф зоні. Зокрема у великописарівській громаді під час однієї з атак загинув мирний мешканець. Про ситуацію в регіоні розповіли в Сумській ОВА, передає УНН.
Зафіксовано 237 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
Деталі
Загалом впродовж дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Найгучніше було у Великописарівській громаді. Окупанти били з території рф застосовуючи міномети й артилерію. Загарбники також скинули 4 ВОГ з допомогою БпЛА та завдали одного удару з FPV-дрона. Під час однієї з атак загинув місцевий житель.
За даними Офісу Генпрокурора росіяни протягом шести годин вели обстріл цієї громади.
Не минулось без атак і в інших ОТГ Сумської області. Станом на 21:00 було відомо про мінометні обстріли у Шалигинській, Середино-Будській, Новослобідській та Юнаківській громадах .
По Краснопіллю ворог бив з артилерії. Там прогриміло 4 вибухи.
В Есманьську громаду прилетіло від російської артилерії, мінометів, і ворожого FPV-дрона.
У Білопільській – лунали вибухи ворожої арти, АГС та мінометів. Також тут відбулася атака 3-х FPV-дронів.
В Хотінській ОТГ теж п’ятниця минула не спокійно: там зафіксували артобстріли з САУ (26 вибухів) та мінометів (7 вибухів).
Нагадаємо
У четвер росіяни 16 разів обстріляли мешканців семи громад уздовж кордону Сумської області України, спричинивши 74 вибухи.