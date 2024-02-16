Сумщина: в приграничной зоне прогремело более 200 взрывов, есть жертвы и разрушения

Более двух сотен взрывов прогремело на Сумщине в пятницу. Российские военные обстреляли жителей девяти общин, расположенных в приграничной с РФ зоне. В частности в великописаревской общине во время одной из атак погиб мирный житель. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

Зафиксировано 237 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

Всего в течение дня россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Самое громкое было в Великописаревской общине. Оккупанты били с территории рф применяя минометы и артиллерию. Захватчики также сбросили 4 ВОГ с помощью БпЛА и нанесли один удар с FPV-дрона. Во время одной из атак погиб местный житель.

По данным Офиса Генпрокурора россияне в течение шести часов вели обстрел этой общины.

Не обошлось без атак и в других ОТГ Сумской области. По состоянию на 21:00 было известно о минометных обстрелах в Шалигинской, Середино-Будской, Новослободской и Юнаковской громадах.

По Краснополью враг бил из артиллерии. Там прогремело 4 взрыва.

В Эсманьскую громаду прилетело от российской артиллерии, минометов, и вражеского FPV-дрона.

В Белопольской - раздавались взрывы вражеской арты, АГС и минометов. Также здесь произошла атака 3-х FPV-дронов.

В Хотинской ОТГ тоже пятница прошла не спокойно: там зафиксировали артобстрелы из САУ (26 взрывов) и минометов (7 взрывов).

Напомним

В четверг россияне 16 раз обстреляли жителей семи общин вдоль границы Сумской области Украины, вызвав 74 взрыва.