Сумщина: в приграничной зоне прогремело более 200 взрывов, есть жертвы и разрушения
Киев • УНН
В пятницу в девяти громадаї Сумской области прозвучало более 200 взрывов, вызванных обстрелами со стороны российских войск.
Более двух сотен взрывов прогремело на Сумщине в пятницу. Российские военные обстреляли жителей девяти общин, расположенных в приграничной с РФ зоне. В частности в великописаревской общине во время одной из атак погиб мирный житель. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.
Зафиксировано 237 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.
Детали
Всего в течение дня россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Самое громкое было в Великописаревской общине. Оккупанты били с территории рф применяя минометы и артиллерию. Захватчики также сбросили 4 ВОГ с помощью БпЛА и нанесли один удар с FPV-дрона. Во время одной из атак погиб местный житель.
По данным Офиса Генпрокурора россияне в течение шести часов вели обстрел этой общины.
Не обошлось без атак и в других ОТГ Сумской области. По состоянию на 21:00 было известно о минометных обстрелах в Шалигинской, Середино-Будской, Новослободской и Юнаковской громадах.
По Краснополью враг бил из артиллерии. Там прогремело 4 взрыва.
В Эсманьскую громаду прилетело от российской артиллерии, минометов, и вражеского FPV-дрона.
В Белопольской - раздавались взрывы вражеской арты, АГС и минометов. Также здесь произошла атака 3-х FPV-дронов.
В Хотинской ОТГ тоже пятница прошла не спокойно: там зафиксировали артобстрелы из САУ (26 взрывов) и минометов (7 взрывов).
Напомним
В четверг россияне 16 раз обстреляли жителей семи общин вдоль границы Сумской области Украины, вызвав 74 взрыва.
Сумщина: в приграничной зоне прогремело более 200 взрывов, есть жертвы и разрушения
В пятницу в девяти громадаї Сумской области прозвучало более 200 взрывов, вызванных обстрелами со стороны российских войск.
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